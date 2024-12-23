Nevzat Aydın sağlık durumu ne? Yemek Sepeti kurucusu Nevzat Aydın hasta mı?

Ortahisar Belediyesi ve üniversiteler iş birliğiyle düzenlenen "Bir Şey Yapmalı!" Girişimcilik ve Yatırım Paneli'nde yatırımcı Nevzat Aydın fenalaşarak baygınlık geçirdi. Nevzat Aydın sağlık durumu ne? Yemek Sepeti kurucusu Nevzat Aydın hasta mı?

NEVZAT AYDIN SAĞLIK DURUMU NE?

Girişimcilik ve yatırım konularında ilgiyle takip edilen panel sırasında beklenmedik bir olay yaşandı.

Ortahisar Belediyesi ve üniversiteler iş birliğiyle düzenlenen "Bir Şey Yapmalı!" Girişimcilik ve Yatırım Paneli'nde yatırımcı Nevzat Aydın fenalaşarak baygınlık geçirdi.

Yapılan birinci müdahalenin akabinde Nevzat Aydın kontrolü için KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

NEVZAT AYDIN KİMDİR?

8 Mart 1976 doğumlu.

Aydın, Türkiye'nin en büyük çevrimiçi yemek siparişi portalı Yemeksepeti.com'un kurucu ortağı ve CEO'sudur

Nevzat Aydın Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Ardından ABD'deki San Francisco Üniversitesi'nde MBA programına devam etti.

Nevzat Aydın, 21 yaşında hayata geçirdiği ilk girişimcilik projesinde, arkadaşlarıyla birlikte, 700 kişilik bir kafileyi en sevdiği grup olan U2'nun Yunanistan'ın Selanik kentindeki konserine götürdü. Öğrencilik yıllarında kimi kurumsal şirketlerde stajyerlik yaptı. Bu tecrübe sonunda, kariyerine kurumsal hayatta devam etmek istemediğine karar verdi.

San Francisco'daki yüksek lisans eğitimi sırasında, Silikon Vadisi'ndeki start-up ortamını gözlemleme şansı yakaladı.

Yemek siparişi modelleri özellikle ilgisini çekti ve Türk tüketicisine özel bir model geliştirerek, bu alanda bir girişim başlatma kararı aldı.

MBA'ini bitirmesine 6 ay kala okulu yarıda bırakarak, Yemeksepeti'ni hayata geçirmek için İstanbul'a döndü.

2015 yılında Nevzat Aydın yönetimindeki Yemeksepeti.com, Türkiye internet tarihinin o güne kadarki en yüksek değerlemesi olan 589 milyon dolar karşılığında dünyanın en büyük online yemek sipariş platform Delivery Hero bünyesine katıldı. Türkiye'deki girişimciliğe olan katkılarından ötürü ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2010 yılında düzenlenen Girişimcilik Zirvesi'ne çağrılan dünya çapındaki 150 girişimciden biri oldu. Aydın aynı zamanda 2010-2012 tarihleri arası Dragon's Den programındaki yatırımcı/jürilerden biri olarak yer almıştır. 2013 ve 2015 yıllarında Fortune dergisinin 40 Yaş Altı 40 Listesi'nde birinci seçildi.

Nevzat Aydın, Türkiye'nin ilk çevrimiçi yemek siparişi sitesi Yemeksepeti.com'u Melih Ödemiş (CTO), Gökhan Akan (CFO) ve Cem Nufusi (Satış Direktörü) ile birlikte 2001 yılında kurdu. Yemeksepeti'nin hizmet vermeye başladığı dönemde Türkiye'de internet penetrasyonu ve kişisel bilgisayar kullanımını halen çok düşük seviyedeydi. Bu nedenle şirket İlk 5 yıl boyunca kar elde etmedi. Ancak müşteri deneyimine verilen önem ve iş modelinin sunduğu kolaylıklar sayesinde Yemeksepeti, kullanıcıları ve restoranları internetin sunduğu potansiyellere ikna etmeyi başardı.

Aydın'ın vizyonu doğrultusunda, Yemeksepeti yıllar içerisinde her an en yeni teknolojileri kendine adapte etmeyi ve kullanıcı memnuniyeti alanında dünya standartlarında adımlar atmayı sürdürdü. Şirket 2010 yılında mobil altyapısına yatırım yapmaya başladı. 2013 yılında Online Kredi Kartı ile ödeme sistemini devreye soktu Sonraki yıl 'Türkiye'de yemekle özdeşleşmiş en kapsamlı internet mecrası olma' hedefiyle www.yemek.com] isimli internet portalını yayına aldı.

2016 yılı itibarıyla Yemeksepeti, Türkiye'de 64 şehirde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, 11 binden fazla restoranla toplam 5,2 milyon kullanıcısına hizmet vermektedir. Günde aldığı 150 bin sipariş 400 bin kullanıcıya ulaştırılmaktadır. 15'inci yılında şirketin yıllık büyümesi halen yüzde 50'nin üzerindedir. Şirketin, şeffaflık iletişim ve yaratıcılık üzerine kurduğu kurum kültürü, ciro büyümesini ve şirketin teknoloji ve hizmet kalitesi bakımından ortaya koyduğu yenilikleri desteklemektedir.

Yemeksepeti 2008 yılında, European Founders Fund'dan ilk yatırımını aldı. 2012 yılında, 14 milyar Euro fon büyüklüğüyle dünyanın en büyük 10 yatırım fonu arasında yer alan General Atlantic'ten 44 Milyon tutarında yatırım aldı. Bu aynı zamanda General Atlantic'in Türkiye'deki ilk yatırımıydı.

Yemeksepeti 2009 yılında ilk kez yurtdışına açıldı ve www.Foodonclick.com markası ile Dubai'de hizmet vermeye başladı. 2015 yılında Delivery Hero satışı gerçekleştiğinde hizmet verdiği ülke sayısı, Umman, Katar, Lübnan, Suudi Arabistan, Ürdün, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya dahil 10'du.

2015 yılında Yemeksepeti Almanya merkezli global online yemek sipariş platformu Delivery Hero tarafından 589 milyon dolar değerleme ile satın alındı. Bu, o güne dek Türkiye'de yapılan en büyük internet satışıydı. Sonrasında Aydın yönetimi, satıştan elde edilen karın 27 milyon dolarını 114 Yemeksepeti çalışanına bonus olarak paylaştırdı. Uluslararası basının ilgisini çeken konu, Time, CNN ve Independent gibi dünya çapındaki saygın haber mecraları tarafından, Aydın'ın "Ortada bir başarı varsa bunu hep beraber gerçekleştirdik ve başarı paylaşılınca kesinlikle daha güzel" sözleriyle paylaşıldı.

Nevzat Aydın 2016 yılına kadar toplam 25 start-up'a yatırım yaptı. Toplam yatırımlarının değeri 6 milyon doları bulmaktadır.

Ödülleri

2007 yılında Endeavor Derneği Türkiye Ofisi tarafından 'Endeavor Girişimcisi' seçildi ve Endeavor'ın dünya çapındaki destek ağından, sermayeye ulaşımda aracılık, stratejik danışmanlık, mentorluk ve tanıtım desteklerinden yararlanabilme şansını elde etti.

2011 yılında yemeksepeti.com CEO'su Nevzat Aydın Ekonomist dergisi tarafından Yılın Girişimcisi seçildi.

2012 yılında Webrazzi girişim ödüllerinde Yılın Girişimcisi olarak da "Nevzat Aydın" ödüle layık görülmüştür.

Tüm dünyada internet ve teknoloji meraklılarının yakından takip ettiği The Next Web tarafından verilen TNW Turkish Startup Awards 2013'te Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın da En İyi Kurucu Ortak ödülüne layık görüldü.

2013 yılı Webrazi Girişim ödüllerinde Nevzat Aydın "Yılın Web Girişimcisi" ve "Yılın Melek Yatırımcısı" olarak iki farklı dalda ödüllendirilmiştir.

2014 yılında Webrazzi girişim ödüllerinde "Yılın Web Girişimcisi" olarak Nevzat Aydın ödüllendirilmiştir.

2014 yılında Lenovo'nun düzenlediği Doer ödüllerinde "The Most Inspiring Entrepreneur" ödülüne Nevzat Aydın layık görülmüştür.

Fortune Dergisi'nin her yıl yayınladığı 40 yaş altı 40 yönetici listesinde 2013 ve 2015 yılında Nevzat Aydın ilk sırada yer almıştır.

2016 Webrazzi Girişim ödüllerinde Nevzat Aydın "Yılın Melek Yatırımcısı" seçilmiştir.