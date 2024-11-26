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Nevşehir okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Nevşehir'de okul yok mu (Nevşehir Valiliği Açıklaması)?

Nevşehir okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Nevşehir'de okul yok mu (Nevşehir Valiliği Açıklaması)?
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Nevşehir 27 Kasım (Yarın) okullar tatil mi sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılıyor. Pazar gününden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle Nevşehir okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Nevşehir'de okul yok mu merak ediliyor. Peki, 27 Kasım Çarşamba Nevşehir'de okul yok mu?

Meteorolojik verilere göre Nevşehir genelinde olumsuz hava koşullarının yaşanacağı belirtildi. Bu değerlendirmeler üzerine Nevşehir Valiliği tarafından okulların tatil olup olmadığına yönelik açıklama merak ediliyor. Nevşehir okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Nevşehir'de okul yok mu (Nevşehir Valiliği Açıklaması)?

METEOROLOJİ UYARDI, KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürliğü, sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulundu.

Buna göre yağışların; Amasya, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

NEVŞEHİR 27 KASIM ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye'nin birçok ilinden kar tatili haberi gelmeye devam ediyor. Birçok kişi Nevşehir'de yoğun kar yağışı beklentisi üzerine okulların tatil olup olmayacağına yönelik araştırmalar yapıyor.

Nevşehir 27 Kasım (Yarın) okullar tatil mi sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. İlerleyen saatlerde kar tatili için Valilik açıklaması gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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