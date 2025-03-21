NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN 2025: Nevruz Bayramı ne zaman kutlanır, anlamı nedir?

Baharın gelişi, doğanın uyanışı ve yeni başlangıçların simgesi olarak kabul edilen Nevruz; Türk dünyasında ve Orta Asya'da coşkuyla kutlanmaya devam ediliyor. Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çeşitli etkinliklerle karşılanan bu özel gün, bu sene ne zamana denk geldiğiyle de en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Nevruz bayramı ne zaman? Nevruz'un anlamı nedir, nasıl ortaya çıkmıştır? İşte, 2025 Nevruz Bayramı hakkında merak edilenler...

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN 2025?

Nevruz Bayramı, her yıl 21 Mart tarihinde kutlanır. Baharın gelişi, doğanın uyanışı ve yeniden doğuşun simgesi olan bu özel gün; Türk dünyası, Orta Asya ve birçok kültürde binlerce yıldır yaşatılan geleneksel bir bayramdır.

Nevruz Bayramı ne zaman kutlanır

NEVRUZ BAYRAMI NEDİR?

"Nevruz" kelimesi Farsça kökenlidir ve "yeni gün" anlamına gelir. Türk dünyasında, Orta Asya'da ve birçok farklı coğrafyada yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilir. Türkiye'de ise özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde şenlikler, halk oyunları ve ateşten atlama ritüelleriyle coşkuyla kutlanır. Nevruz, yenilenme, barış, birlik ve kardeşlik temalarını içinde barındıran kültürel bir miras olarak kabul edilir.

Nevruz'un anlamı nedir