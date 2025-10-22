Nesrin Cavadzade kimdir? Nesrin Cavadzade kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk sinema ve televizyon sektörünün önemli isimlerinden biri olan Nesrin Cavadzade, hem ekran performansları hem de aldığı ödüllerle dikkat çekmeye devam ediyor. Hem televizyon dizilerinde hem de sinema filmlerinde gösterdiği ustalıkla geniş kitleler tarafından tanınan Cavadzade, sanat hayatına dair merak edilen tüm detaylarla gündemde yer alıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dünyaya gelmiştir. 11 yaşında ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşınan Cavadzade, Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olmuştur. Eğitim hayatının ardından iki yıl boyunca Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi aldı.

Televizyon kariyerine "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrolü üstlenerek başladı. Sinemada ise Cemal Şan'ın yönetmenliğini yaptığı "Dilber'in Sekiz Günü" filmindeki başrolüyle dikkat çekti. Kariyeri boyunca birçok prestijli ödül kazanan oyuncu, çok dilli yeteneğiyle de öne çıkmaktadır; Türkçe'nin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca bilmekte, ayrıca Arapça ve Japonca öğrenmektedir.

Nesrin Cavadzade, Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen ve saygı duyulan oyuncularından biridir.

NESRİN CAVADZADE KAÇ YAŞINDA?

Nesrin Cavadzade, 1982 doğumludur ve 2024 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. Yaşı ilerledikçe deneyimi ve olgunluğuyla oyunculuk kariyerinde daha da güçlü bir yere sahip olmuş, genç oyuncular arasında örnek gösterilen bir isim olmuştur. Sahnedeki enerjisi ve karizması, yaşını hiçbir şekilde yansıtmamaktadır.

NESRİN CAVADZADE NERELİ?

Aslen Azerbaycan'ın Bakü şehrinde doğmuş olan Nesrin Cavadzade, 11 yaşında Türkiye'ye taşınmıştır. Ailesiyle birlikte genç yaşta Türkiye'ye yerleşen Cavadzade, eğitimini ve kariyerini burada şekillendirmiştir. Günümüzde Türk sinema ve televizyon dünyasında köklü bir yere sahip olan oyuncu, hem Azerbaycan hem de Türkiye kökenli kimliğiyle çok kültürlü bir profil çizmektedir.

NESRİN CAVADZADE'NİN KARİYERİ

Nesrin Cavadzade'nin oyunculuk kariyeri 2006 yılında "Yersiz Yurtsuz" dizisinde Suna karakterini canlandırmasıyla başlamıştır. Buradaki performansı sayesinde televizyon dünyasında dikkat çekti. Ardından Cemal Şan'ın yönettiği "Dilber'in Sekiz Günü" filminde başrolü üstlendi.

Bu filmdeki oyunculuğuyla birçok önemli sinema festivalinde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülleri kazanarak adını iyice duyurdu. Sonraki yıllarda, "Güzel Günler Göreceğiz", "Kuzu" ve "Yangın Var" gibi başarılı projelerde yer aldı ve her defasında performansıyla beğeni topladı. Nesrin Cavadzade, sadece oyunculuğu ile değil, aynı zamanda çok dilli yetenekleriyle de sektörde fark yaratmayı başardı.