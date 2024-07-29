Bir süredir hamilelik iddiasıyla gündeme gele güzel oyuncu, Instagram hesabından karnını tutarak yaptığı paylaşıma "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" notunu düştü. Peki, Neslihan Atagül hamile mi? Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin bebeği mi olacak?

NESLİHAN ATAGÜL HAMİLE Mİ?

Uzun yıllardır meslektaşı Kadir Doğulu ile evli olan Neslihan Atagül, hamile olduğunu müjdesini verdi.