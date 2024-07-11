İngiltere'de gerçekleşen genel seçimlerin sonucunda İşçi Partisi listesinden aday olan Nesil Çalışkan'ın kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Nesil Çalışkan'ın hayatını ve kariyerini araştırıyor. Peki, Nesil Çalışkan kimdir? Nesil Çalışkan kaç yaşında, nereli? Nesil Çalışkan hayatı ve kariyeri

NESİL ÇALIŞKAN KİMDİR?

Kuzey Kıbrıs'ta doğan Neslihan Çalışkan, Türk-Kıbrıslı bir ailenin çocuğu olarak Londra'nın Enfield kentinde büyüdü. 2010 yılında Reading Üniversitesi'nden Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi aldı ve 2012 yılında London School of Economics'ten Siyaset ve İletişim alanında yüksek lisans derecesi elde etti.

NESİL ÇALIŞKAN HAYATI VE KARİYERİ

2010 ve 2011 yılları arasında Demokrasi ve Kampanyalardan sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Çalışkan, bu dönemde Muhafazakar-Liberal Demokrat koalisyonu tarafından artırılan öğrenim ücretleri ve harcama kesintilerine karşı 2010 Birleşik Krallık öğrenci protestolarına katıldı. Çalışkan, 15 yaşında İşçi Partisi'ne katıldı ve 2004 yılından itibaren her seçimde İşçi Partisi için kampanya yürüttü. 2015 yılının Haziran-Aralık ayları arasında Avam Kamarası'nda Parlamento Araştırmacısı olarak çalıştı ve 2016'dan 2018'e kadar NHS'de görev yaptı.

Nüfusun yüzde 30'undan fazlasını Müslümanların oluşturduğu 20 seçim bölgesinin tamamında İşçi Partisi adayları milletvekili seçilirken, partinin Kıbrıs Türkü adayı Nesil Çalışkan ise ülkenin ilk Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) kökenli kadın milletvekili oldu.

İlgili Haberler