Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Neolokal, The 50 Best Restaurants 2026 listesinde 94. sırada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Neolokal, The 50 Best Restaurants 2026 listesinde 94. sırada
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Neolokal, Anadolu mutfağını modern tekniklerle harmanlayarak The 50 Best Restaurants 2026 listesinde tek Türk restoran olarak yer aldı. Şef Maksut Aşkar, bu başarıyı köklere sahip çıkma ve gelenekleri geleceğe taşıma çabalarına bağlıyor.

Anadolu mutfağı geleneklerini, kültürünü ve tatlarını modern tekniklerle çağdaş ve yenilikçi bakış açısı ile buluşturarak rafine bir tarz oluşturan Neolokal, gastronomi dünyasının demokratik ve saygın restoran listesinde bu sene de tek Türk restoran olarak yer aldı.

Dünyada 27 bölgeden aralarında sektörden uzman, bilir kişiler, kanaat önderi, gastronomi yazarı ve eleştirmeni, şef, restoran sahibi ve dünyayı dolaşan gurme kişiliklerden oluşan jüride, cinsiyet dağılımın tamamen eşit gözetiliyor ve üyelerin en az %25'i her yıl yenileniyor. The 50 Best Restaurants 2026 listesi 1.100'ü aşkın seçmenin yalnızca 10 mekâna oy vermesiyle belirlendi ve oylama süreci Deloitte tarafından bağımsız olarak denetlendi.

Lima’da gerçekleştirilen ödül törenine katılan Neolokal’in şefi ve ortağı Maksut Aşkar: "Neolokal’i kurduğundan bugüne, köklerimize sahip çıkarak, geleneklerimizi yeniden yorumlayarak ve Anadolu’nun gastronomi mirasını geleceğe taşımaya çalışıyoruz. Ülkemizi ve mutfağımızı 5 yıldır The 50 Best Restaurants listesinde temsil etmekten büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı ekibimizin, üreticilerimizin ve yolculuğumuza inanan herkesin sayesinde mümkün oluyor.” dedi.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bakırköy'de 4 yayaya çarpan kurye tutuklandı! 18 yaşındaki Ayşenur hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçerken can verdi! Kurye sürücü tutuklandı
Rehberdeki herkese aynı mesaj gitti! 20'şer bin lira istediler

Rehberdeki herkese aynı mesaj gitti! 20'şer bin lira istediler
Sümeyye Aydoğan hakkında bomba iddia: Sabah namazı paylaşımını sildi

Sabah namazı paylaşımını neden sildi?

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bukele'nin askerleri Haiti'de! Ellerinde İsrail silahları

Binlerce asker gece sokağa indi! Ellerinde İsrail yapımı silahlar
Osimhen ve Leao sakatlanmıştı! RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi13

Yorumu Galatasaray taraftarına bırakıyoruz!
Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu14

Yetişkin içerik üreticisi balık pazarına girdi, olanlar oldu
BBP'li Çağlayan'dan İBB'ye çağrı: Mağdur hanelerin su borçları silinsin

Yüzlerce ailenin sesi oldu: Borçlarını hemen silin

Pencereden düşmek üzere olan çocuk son anda kurtarıldı

Bu görüntüyü izlemeye yürek dayanmaz!
Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar! Başka ile götürüp adına kredi çekip darbettiler

Zihinsel engelli genç kadını kaçırdılar, yaptıkları yürek yaktı
Taner Tolga Tarlacı'nın ölüm haberinde şaşırtan iddia

Öldü denilen Survivor Taner'in son durumu ortaya çıktı