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Nedim Kaplan kimdir? AK Parti Aydın- Koçarlı Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan kaç yaşında, nereli?

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Nedim Kaplan kimdir? AK Parti Aydın- Koçarlı Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Aydın-Koçarlı Belediye Başkan adayı olan Nedim Kaplan hakkında merak edilenler gündemde. Kaplan'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Vatandaşlar, Nedim Kaplan'ın kim olduğunu merak ediyor. Peki, Nedim Kaplan kimdir? AK Parti Aydın- Koçarlı Belediye Başkan adayı Nedim Kaplan kaç yaşında, nereli?

NEDİM KAPLAN KİMDİR?

  • 1969 Aydın doğumludur.
  • İlk, orta ve lise öğrenimimi Koçarlı'da tamamladıktan sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1992 yılında mezun olmuştur.
  • 2003 - 2009 AK Parti Koçarlı İlçe Başkanlığı yapmış olan Nedim Kaplan 2009 yılı yerel seçimlerinde AK Parti Koçarlı Belediye Başkan adayı olarak seçimlere girmiştir.
  • Partimizin 6. Olağan kongresi ile birlikte tekrar Koçarlı İlçe Başkanlığına seçilmiştir.
  • Evli ve 3 çocuk sahibi olan Nedim Kaplan İngilizce bilmektedir.
  • Nedim Kaplan, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Aydın Koçarlı Belediye Başkan Adayı oldu.
  • 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı Aydın- Koçarlı Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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