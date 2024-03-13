İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Necattin Demirbaş kimdir? İYİ Parti Samsun İlkadım Belediye Başkan adayı Necattin Demirbaş kimdir?

İYİ PARTİ SAMSUN İLKADIM ADAYI KİM?

İYİ Parti İlkadım Belediye Başkan Adayı Necattin Demirbaş oldu.

NECATTİN DEMİRBAŞ KİMDİR?

1955 Samsun Kavak doğumludur.

İlkokulu Emrullah Efendi, Orta okulu Mithat Paşa, Lise tahsilini Ondokuzmayıs lisesinde tamamladı. 1979 yılında Ege Üniversitesi İşletme fakültesini bitirdi.

Askerliğini 1982 yılında 4 aylık kısa dönem olarak Isparta'da yaptı.

Uzun yıllar kamunun çeşitli kademelerinde yöneticilik yaptı.

2009 Mahalli seçimini kazanarak Samsun İlkadım Belediye Başkanı olmuştur.

İngilizce bilmektedir.

Evlidir.

Görev Yaptığı Kurum ve Kuruluşlar;

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri yapım merkezinde

T.Tarım Kredi Kooperatiflerinde Müfettiş Yardımcısı

T.Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Müdür Yardımcısı

T.Tarım Kredi Kooperatiflerinde Müfettiş

Boğazlıyan Yem Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı

T.Tarım Kredi Kooperatiflerinde Sivas Bölge Müdürü

Çepni Gücü Yem Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı

T.Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Müdürü

Elsan Orman Ürünleri Sanayii Yönetim Kurulu Üyesi

T.Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Müdürü

Akyazı/Sakarya Yem Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı

T.Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlük Müşaviri

T.Tarım Kredi Kooperatifleri Personeli Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

T.Halk Bankası Personeli Vakfı Genel Müdürü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Odalar Organizasyon Müdürü

Denetimli Serbestlik Ankara Koruma kurulu Üyesi

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Üyesi

Vergi Konseyi Üyesi

Türkiye ziraat Odaları Birliği Genel Başkan Danışmanı

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.