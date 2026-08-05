NBA ve FIBA, BWB’nin 25’inci yılı için İstanbul’u seçti

NEW YORK AND MIES, SWITZERLAND, 5 Ağustos 2026 – Amerikan Basketbol Ligi (The National Basketball Association – Nba ), Uluslararası Basketbol Federasyonu (The International Basketball Federation - FIBA) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yaptıkları açıklamada, Basketball Without Borders (BWB) programının yeni formatının ilk uygulaması olacak ve 2002 ile 2008'deki BWB Europe etkinliklerinin ardından İstanbul'da üçüncü kez düzenlenecek olan Basketball Without Borders (BWB) Next Up Erkekler Kampı'nın, 26 Ağustos Çarşamba-29 Ağustos Cumartesi tarihleri arasında İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ülker Altyapı Salonları’nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Erkekler BWB Next Up 2026, dünyanın dört bir yanından lise çağındaki 80 yetenekli erkek sporcuyu bir araya getirecek. Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson, NBA efsanesi ve eski Yugoslavya Erkek Milli Takımı oyuncusu Vlade Divac, eski NBA ve İtalya Erkek Milli Takımı oyuncusu Danilo Gallinari, 2021 NBA şampiyonu Brook Lopez (LA Clippers), 2021 NBA şampiyonu ve üç kez NBA All-Star seçilen Khris Middleton (Washington Wizards) ve 2023-24 Kia NBA En İyi Savunma İkinci Takımı üyesi Jalen Suggs (Orlando Magic) gibi mevcut ve eski NBA ve FIBA oyuncuları ile antrenörlerinin rehberliğinde, atletik testler, hareket verimliliği çalışmaları, yetenek geliştirme istasyonları, 3'e 3 müsabakalar, yaşam becerileri seminerleri ve 5'e 5 maçlara katılacak. Kamp katılımcıları ve diğer antrenörlerin tam listesi ise kamp öncesinde duyurulacak.

NBA ve FIBA’nın küresel yetenek gelişimi ve topluluk erişim programı BWB’nin 25’inci yıl dönümü kapsamında, NBA ve FIBA geçtiğimiz dönemde BWB Next Up programını duyurmuştu. Söz konusu program kapsamında, ABD dışından seçilecek erkek ve kadın sporculardan oluşan 80’er genç yetenek için iki farklı kamp düzenlenecek. Kamplarda en iyi performansı sergileyen oyuncular, bir sonraki NBA ve AT&T WNBA All-Star etkinlikleri kapsamında düzenlenecek BWB All-Star kamplarına davet edilecek. Kadınlar BWB Next Up organizasyonun birincisi ise 2026 yılının sonbaharında düzenlenecek.

Konuyla ilgili konuşan NBA Avrupa ve Orta Doğu İcra Direktörü George Aivazoglou, “Basketball Without Borders programının 25. yılını kutlarken, BWB Next Up’ın hayata geçirilmesi, gelecek nesil basketbol yeteneklerini geliştirme konusundaki kararlılığımızda heyecan verici yeni bir dönemi simgeliyor. Türkiye; köklü geleneği, tutkulu taraftarları ve üst düzey oyuncular yetiştirme konusundaki kanıtlanmış başarısıyla uzun zamandır Avrupa’nın önde gelen basketbol ülkelerinden biri konumunda. BWB Next Up’ın İstanbul’a getirilmesi, Türkiye’nin Avrupa basketbolu nezdindeki öneminin yanı sıra ülke çapında basketbola yönelik gözlemlediğimiz güçlü ivmeyi yansıtıyor” dedi.

Basketball Without Borders’ın 25’inci yıl dönümünün hem program hem de küresel basketbol topluluğu için çok özel bir dönüm noktası olduğunu ifade eden FIBA Oyuncu Birimi Başkanı Kimberley Gaucher ise şunları söyledi: “80 genç oyuncuyu bir araya getiren bu yeni format, her bir genç sporcu için basketbol dünyasının dört bir yanından farklı oyun tarzları, kültürler ve bakış açılarıyla tanışacağı eşsiz bir ortam yaratacak. Türkiye’nin genç yetenekleri yetiştirme konusundaki kanıtlanmış kararlılığı ve yakın zamanda FIBA U17 Basketbol Dünya Kupası’na başarıyla ev sahipliği yapmış olmasıyla da birleşen bu yılki kamp, gelecek nesil oyuncuların öğrenmesi, bağ kurması ve gelişmesi için mükemmel bir ortam sunacak.”

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise şunları söyledi: “Türk basketbolunun uluslararası alandaki yükselişi, yalnızca sportif başarılarla değil, ev sahipliği yaptığımız önemli organizasyonlarla da devam ediyor. NBA ve FIBA iş birliğiyle düzenlenen Basketball Without Borders’ın 25. yılına Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanından genç yetenekleri, NBA oyuncularını, antrenörlerini ve basketbol uzmanlarını İstanbul’da bir araya getirecek bu değerli organizasyon, öğrenme, gelişim ve kültürel etkileşim için eşsiz bir fırsat sunacak. Katılımcıların kamp boyunca yalnızca basketbol açısından değil; İstanbul’un eşsiz güzelliklerini keşfederek, Türk kültürünü ve misafirperverliğini yakından tanıyarak da güzel anılarla ülkelerine dönmelerini umuyoruz. NBA ve FIBA'ya değerli iş birlikleri ve bu özel etkinliği mümkün kıldıkları için en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum."

Kampın son gününde düzenlenecek törenle; sahada ve liderlik vasıflarıyla öne çıkan katılımcılara Kim Bohuny Kamp MVP’si (En Değerli Oyuncu), Patrick Baumann Sportmenlik Ödülü, Üç Sayı Şampiyonu, En İyi Savunmacı (Defensive MVP) ve Playoff MVP'si ödülleri takdim edilecek.

NBA’de son sezonun açılış gecesi, takım kadrolarında yer alan rekor sayıdaki 135 uluslararası oyuncu arasında, geçtiğimiz yıllarda BWB kamplarına katılmış 50’den fazla oyuncu bulunuyordu. NBA All-Star oyuncuları Deni Avdija (Portland Trail Blazers; İsrail; BWB Avrupa 2018; BWB All-Star 2019), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder; Kanada; BWB All-Star 2016), Jamal Murray (Denver Nuggets; Kanada; BWB All-Star 2015) ve Pascal Siakam (Indiana Pacers; Kamerun; BWB Afrika 2012) da bu isimler arasında yer almıştı.

2001'den bu yana 149 ülke ve bölgeden 4.900'den fazla katılımcıya ulaşan BWB’nin eski katılımcıları arasında yer alan 155 sporcu, ilerleyen dönemde NBA ya da WNBA'e adım attı. NBA ve FIBA, bugüne kadar 6 kıta ve 36 ülkeye yayılan 56 şehirde toplam 86 BWB kampı düzenledi.

Erkekler BWB Next Up 2026, 2002'den beri BWB'nin küresel iş ortağı konumunda bulunan Nike tarafından desteklenirken, katılımcıların kıyafetleri ve ayakkabıları da Nike tarafından sağlanacak.

Kampı, Facebook (@ NBAEurope ), Instagram ( @NBAEurope ), YouTube ( @NBAEurope ) ve X ( @NBATurkiye ) platformlarında #BWBNextUp etiketini kullanarak takip edebilirsiniz. BWB hakkında daha fazla bilgiye BasketballWithoutBorders.com adresinden, YouTube (Basketball Without Borders) kanalından ve Instagram (@ basketballwithoutborders ) hesabından ulaşabilirsiniz.