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NBA efsanelerinden İstanbul övgüsü

NBA efsanelerinden İstanbul övgüsü
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Basketball Without Borders kapsamında İstanbul’a gelen NBA’in önemli isimleri, organizasyonun yanı sıra İstanbul’a ilişkin değerlendirmeleriyle de dikkat çekti. İtalyan efsane Danilo Gallinari, milli takımdan takım arkadaşlarının kendisine İstanbul için ‘oynadıkları en iyi şehir’ dediğini söylerken, Brook Lopez de İstanbul’u ‘harika bir şehir’ olarak nitelendirdi.

Nba ve FIBA’nın küresel yetenek gelişimi programı Basketball Without Borders’ın (BWB) 25’inci yılı kapsamında düzenlenen BWB Next Up kampı, dünyanın dört bir yanından genç basketbolcuların yanı sıra NBA’in önemli isimlerini de İstanbul’da buluşturdu.

Kamp için ilk kez İstanbul’a gelen eski NBA yıldızı Danilo Gallinari, kent hakkındaki ilk izlenimlerini anlatırken dikkat çeken ifadeler kullandı. Gallinari, daha önce birçok kez İstanbul’a gelme fırsatı yakaladığını ancak çeşitli nedenlerle bunu gerçekleştiremediğini belirterek, “Milli takımdan takım arkadaşlarım da dahil olmak üzere tanıdığım herkes bana İstanbul’un oynadıkları en iyi şehir olduğunu söyledi. Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Dün şehri biraz gezme fırsatımız oldu ve gerçekten harikaydı” dedi.

NBA’in deneyimli yıldızlarından Brook Lopez de BWB’nin yeni formatının dünyanın en iyi genç oyuncularını İstanbul’da bir araya getirmesine dikkat çekti. Lopez, organizasyonu değerlendirirken ‘büyük İstanbul şehri’ ifadesini kullandı ve kampın genç oyuncular açısından önemli bir vitrin olduğunu söyledi. Lopez, İstanbul’daki kampa katılan oyuncuların bir bölümünün önümüzdeki yıllarda NBA ve diğer profesyonel liglerde boy göstereceğine inandığını ifade etti.

Cleveland Cavaliers Başantrenörü Kenny Atkinson ise İstanbul’u Avrupa basketbolunun geleceğinde önemli rol oynayabilecek şehirlerden biri olarak gösterdi. Avrupa basketbolu ile NBA arasındaki yakınlaşmanın heyecan verici olduğunu söyleyen Atkinson; İstanbul’u Paris, Milano ve Madrid’le birlikte Avrupa’nın önemli basketbol şehirleri arasında sıraladı.

Ece Güneş
Ece Güneş
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