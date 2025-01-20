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Nazlı Sabancı kimdir? Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kaç yaşında ve nereli?

Nazlı Sabancı kimdir? Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kaç yaşında ve nereli?
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Nazlı Sabancı kimdir? Nazlı Sabancı, ünlü iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi olarak tanınmaktadır. Hacı Sabancı hakkında açılan babalık davasında İstanbul Aile Mahkemesi, çarpıcı bir sonuca ulaştı. Yapılan DNA testi sonuçlarına göre, Sabancı'nın 4 yaşındaki Uzay isimli çocuğun biyolojik babası olduğu %99,99 doğruluk oranıyla kanıtlandı. Bu gelişmelerin ardından Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı hakkındaki detaylar kamuoyunda ilgi uyandırdı. Peki, Nazlı Kayı kimdir?

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kaç yaşında ve nereli? Türkiye'nin önde gelen iş insanlarından Hacı Sabancı, 2021 yılında Nazlı Kayı ile evlenmiş ve çiftin mutlu birlikteliği dikkat çekmişti. Ancak Sabancı'nın özel hayatıyla ilgili bir dava, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve gündemin odağı haline geldi. Nazlı Sabancı kimdir? Detaylar haberimizdedir...

NAZLI SABANCI KİMDİR?

Nazlı Sabancı, 1994 yılında Bursa'da doğmuştur. Bursalı köklü ailelerden biri olan Kayı ailesinin kızı olarak dünyaya gelen Sabancı, Güneş ve Kaan Kayı çiftinin çocuğudur.

Nazlı Sabancı kimdir? Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kaç yaşında ve nereli?

İlkokul ve ortaokul eğitimini Bursa'da tamamlayan Nazlı Sabancı, lise eğitimi için İstanbul'a taşınmış ve Koç Lisesi'nden mezun olmuştur.

Nazlı Sabancı kimdir? Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kaç yaşında ve nereli?

Lise eğitiminin ardından Londra'ya giden Sabancı, University of Westminster'da Hukuk Bölümü'nden mezun olmuş ve hukuk alanında eğitimini tamamlamıştır.

Nazlı Sabancı kimdir? Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kaç yaşında ve nereli?

Şu anda 31 yaşında olan Nazlı Sabancı, üniversite eğitimi sonrasında sanatla da ilgilenmiş, İstanbul Modern'de sanat tarihi üzerine dersler almıştır. Avukatlık mesleğiyle bilinen Sabancı, hem iş hem özel hayatıyla dikkat çekmektedir.

Nazlı Sabancı kimdir? Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kaç yaşında ve nereli?

Nazlı Sabancı, Bursalı kökenli olup, Türkiye'nin saygın iş insanlarından Hacı Sabancı ile evlidir.

Nazlı Sabancı kimdir? Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı kaç yaşında ve nereli?

2021 yılında Hacı Sabancı ile hayatını birleştiren Nazlı Sabancı'nın bu mutlu evliliğinden "Arzu Alara" adını verdikleri bir kız çocukları olmuştur.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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