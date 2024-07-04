Nasıl akademisyen olunur? Akademisyen olmak için ne okunur? Kimler akademisyen olabilir?

Üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışan ve akademik eğitim veren akademisyen olmak için hangi bölümden mezun olmak gerekir? Akademisyen olmak için kaç ortalama gerekir? En çok akademisyen alan bölümler neler? Akademisyen olmak için merak edilenleri sizler için hazırladık.

NASIL AKADEMİSYEN OLUNUR?

Akademisyen olmak için ilk adım 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim almaktır. Akademisyen olmak isteyen bireyin lisans mezunu ve ortalamasının en az 2.50 olması gerekir. Mezun olduktan sonra ALES ve YDS gibi sınavlara girerek gereken puanı almak, sonra yüksek lisans için gerekli sözlü ve yazılı mülakatları geçmek gerekir. Yüksek lisans mezunu olduktan sonra bireylerin kariyer yolculuğu araştırma görevlisi pozisyonunda başlar. Fakat yükselmek ve doktor, doçent gibi unvanları almak için doktora eğitimi alması gerekir.

Üniversiteye Başvuru ve Atama Süreci: Akademik kariyer yapmak isteyenler genellikle üniversitelerin ilan ettiği kadrolara başvuruda bulunurlar. Başvuruda bulunduğunuz pozisyona göre lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi, akademik yayınlarınız ve araştırma deneyiminiz değerlendirilir. Başarılı bir değerlendirme sonucunda üniversite tarafından atanabilirsiniz.

Devam Eden Akademik Gelişim: Doktora eğitimi doçentlik, profesörlük gibi pozisyonlara geçmek için alınırken öğretim görevlisi, araştırma görevlisi için bu şart gerekmez. Öğretim görevlisi olan akademisyenler yüksek lisans mezunu iken araştırma görevlisi olan akademisyenler lisans mezunlarıdır.

AKADEMİSYEN OLMAK İÇİN HANGİ BÖLÜMDEN MEZUN OLUNMALI?

4 yıllık lisans programlarından herhangi birinden mezun olmanız durumunda akademisyen olabilirsiniz. Hangi bölümden mezun olmanız gerektiği, akademik kariyer yapmayı düşündüğünüz disipline bağlıdır.

KİMLER AKADEMİSYEN OLABİLİR?

Lisans ve yüksek lisans eğitimi alan kişiler akademisyen olabilir. Akademik kariyerde ilerlemek doktor, doçent olmak için doktora eğitimi almak zorunludur.