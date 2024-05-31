NASA bilinen en uzak galaksiyi görüntüledi! JADES-GS-z14-0 özellikleri neler?

Webb teleskobu, JWST'nin Gelişmiş Derin Galaksi Dışı Araştırma (JAMES) programının bir parçası olarak Ekim 2023'ten Ocak 2024'e kadar galaksiyi gözlemlemek için kullandı. Bu dönemde, Büyük Patlama'dan sadece 290 milyon yıl sonra oluşan galaksilerin spektrumları (renk, ses veya elektromanyetik dalgalardaki değişiklikler) toplandı ve NASA bunu bir rekor olarak değerlendirdi.

KOZMİK ŞAFAK'TA OLUŞAN EN UZAK GALAKSİ YAKALANDI!

JADES-GS-z14-0, 2024 yılında James Webb Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen çok uzak bir galaksidir. Dünya'dan bilinen en uzak galaksidir ve Büyük Patlama'dan yaklaşık 290 milyon yıl sonra doğmuştur. Bu galaksi, JWST Gelişmiş Derin Dış Galaksi Araştırması (JADES) programının bir parçası olarak keşfedilmiştir.

Webb'in NIRSpec (Yakın Kızılötesi Spektrograf) kullanılarak elde edilen bir spektrum sayesinde bu galaksinin kırmızıya kaymasını (redshift) doğru bir şekilde ölçmek ve dolayısıyla yaşını belirlemek mümkün olmuştur. Kırmızıya kayma, Lyman-alfa kesim olarak bilinen kritik bir dalga boyunun konumundan belirlenebilir.

JADES-GS-z14-0'nın yüksek parlaklığı ve yıldız kökeni, erken evrende büyük, kocaman galaksilerin hızlı bir şekilde oluşumu için şimdiye kadar en belirgin kanıttır. Araştırmacılar, bu galaksiyi 10 kat daha soluk olsa bile tespit edebileceklerini belirtiyorlar, bu da muhtemelen evrenin ilk 200 milyon yılına kadar daha önceki örnekleri görebileceğimiz anlamına gelmektedir.

JADES-GS-z14-0 ÖZELLİKLERİ NELER?

James Webb Uzay Teleskobu, Büyük Patlama'dan sadece 300 milyon yıl sonra oluşan, tarihin en eski ve en uzak galaksisini tespit etti. Bu galaksinin ilginç özellikleri bulunuyor. İşte detayları:

Galaksi Adı : JADES-GS-z14-0

Genişlik : 1.600 ışık yılı

Parlaklık : Oldukça parlak

Beslenme : Genç ve aktif yıldızlar tarafından besleniyor

Bu keşif, evrenin 300 milyon yıl gibi "kısa" bir sürede, bu kadar büyük bir galaksi oluşturmuş olmasının şaşırtıcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca JADES-GS-z14-0, galaksilerin tahminlerden daha hızlı büyüyebileceği tezini de destekliyor. James Webb Uzay Teleskobu'nun bu tür önemli keşifleri, evrenin derinliklerini anlamamıza katkı sağlıyor.