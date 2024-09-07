Narin Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? Narin nerede, son durum nedir?

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu ve kayıp Narin'in son durumu nedir merak ediliyor. Narin nerede ve Narin Güran bulundu mu soruları araştırılıyor. Kayıp Narin bulundu mu, nerede? Narin en son nerede görüldü? Detaylar haberimizdedir…

DİYARBAKIR'DA KAYBOLAN NARİN EN SON NEREDE GÖRÜLDÜ?

21 Ağustos öğleden sonra, Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Kur'an kursuna giden Narin Güran evine dönmeyince ailesi tarafından arama başlatıldı. Köylülerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca, Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20:00'de jandarmaya başvurarak kızının kaybolduğunu bildirdi. Bunun üzerine, Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi ile sağlık ekipleri, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ve çeşitli ilçe belediyelerinden arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda detaylı arama yapıldı. Şu ana kadar toplamda 12,565 araç incelendi, 130 kişinin ifadesi alındı, 32,952 kişi kontrol edildi ve 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama gerçekleştirildi.

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NARİN KAÇ GÜNDÜR KAYIP?

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 18. günde devam ediyor.

NARİN BULUNDU MU?

31 Ağustos'ta Narin'in amcası gözaltına alınmıştı. Aracında küçük kıza ait DNA bulunmuştu, telefonunun da 1 saat kapalı kaldığı tespit edilmişti. Aynı zamanda köyün muhtarı olan amcanın tedbir amaçlı tutuklanmasına karar verilmişti.

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı. Arama yapılan noktalar sprey boya ile işaretlendi.

Tüm Türkiye'nin akıbetini merak ettiği küçük kızı son gören arkadaşı konuştu. 9 yaşındaki M. adlı kız, pedagoglar eşliğinde dinlendi. M., "Oyun oynayalım" dediğini, Narin'in de "Çok yorgunum, oynamayalım" diyerek gittiğini söyledi.

KAYIP NARİN NEREDE?

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran kayboldu. Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 18. günde sürüyor.