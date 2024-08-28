NARİN SON DAKİKA GELİŞMESİ: Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili son durum ne?

Narin'in kaybı Türkiye'nin gündemine oturdu. 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Birçok kişi son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Narin'in bulunup bulunmadığı araştırılıyor. Peki, Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili son durum ne? Detaylar haberimizde...

NARİN BULUNDU MU?

21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken, Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım önemli bir açıklama yaptı. Yıldırım, "Elimizde kritik deliller var, Narin'le ilgili sonuca çok yaklaştık. Yakın zamanda iyi haberler vermeyi umuyorum" dedi. Çalışmalar kapsamında bir şüpheli de gözaltına alındı.

ANNESİ NE DEDİ?

Katıldığı canlı yayında Didem Arslan Yılmaz'ın sorularını yanıtlayan anne Yüksel Güran, "Bizden şüphelenirler diye söylemedim, ilk kez anlatıyorum. Askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı Narin'in kaybolduğu saatlerde evin arka tarafında tütün içiyor ve bir köpeğe zarar veriyorlar. 'Yapmayın, günahtır' dedim" ifadelerini kullandı. Güran'ın sözleri sonrası yayın jandarmanın aileyi ifadeye çağırdığı belirtilerek kesildi.