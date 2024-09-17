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Narin'in dişleri mi söküldü? Narin'den otopsi için örnek alınamadı! Narin'e ne yaptılar?

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Ölümüyle ilgili soru işaretleri bulunan Narin'in, otopsi için örnek alınamaması merak uyandırdı. Narin'in dişlerinin sökülüp sökülmediği konusunda kesin bir bilgi verilmezken, olayın detayları hala belirsizliğini koruyor.

21 Ağustos'ta saat 15:15'te güvenlik kamerasına yansıyan ve 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili soruşturma devam ederken, gazeteci Emrullah Erdinç korkunç bir detayı kamuoyuyla paylaştı. Narin Güran'ın kaybolduğu günün ardından başlayan geniş çaplı arama çalışmaları ve soruşturmalar, büyük bir üzüntüyle sonuçlandı. Ancak, cinayetle ilgili soruşturma derinleştikçe, Emrullah Erdinç'in ortaya koyduğu detaylar, olayın seyrini değiştirdi. Peki, Narin'in dişleri mi söküldü? Narin'e ne yaptılar?

NARİN'E NE YAPTILAR?

Erdinç "Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ile görüştüm ve maalesef çok üzücü bir bilgi verdi: 'Üzülerek söylüyorum otopside Narin'in diş örneği alınamadı, dişleri dökülmüştü, deforme olmuştu.' Ah be Narin'im, sana bunu yapanlar gün yüzü görmesin" ifadelerini kullandı.

Narin'in dişleri mi söküldü? Narin'den otopsi için örnek alınamadı! Narin'e ne yaptılar?

NARİN'DEN OTOPSİ İÇİN ÖRNEK ALINAMADI

Narin Güran ile ilgili ön otopsi raporunun önümüzdeki hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Raporun, pazartesiden itibaren tamamlanarak soruşturma savcısına gönderilebileceği öğrenildi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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