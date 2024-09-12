Narin cinayetiyle ilgili gözaltındaki 22 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Anne Güran'ın ifadesinde 'Cinayetle ilgili şüphelendiğim biri yok' dediği öğrenildi. İfadede en dikkat çeken detay ise Yüksel Güran'ın tutuklu amca Salim Güran'dan şüphelenmediğini söylemesi ancak son sözleri sorulunca 'Salim'in neden kızıma zarar verdiğini bilmiyorum, Salim'in bize neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum' demesi oldu. Narin'in annesinin ifadesi! Narin'in annesi ne dedi?

NARİN'İN ANNESİ NE DEDİ?

Gözaltında bulunan şüphelilerden anne Yüksel Güran savcılık sorgusunda cinayet iddialarını reddetti ve Narin'in öldürülmesiyle ilgili şüphelendiği birinin olmadığını söyledi. Soğukkanlı ve sakin tavırları ile dikkat çeken anne Yüksel Güran hakkındaki iddiaları reddetti. Anne Güran kendisine yönetilen birçok soruya "Bilmiyorum, haberim yok, görmedim" şeklinde yanıt verdi. Anne Yüksel Güran'a, amca Salim Güran ile yasak aşk yaşadığı sorusu da yöneltildi. İddiaları kabul etmeyen anne Güran "Kesinlikle yok. Bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin'i kim öldürmüşse Allah belasını versin" dedi. Anne Güran, "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldü?" sorusu üzerine ise "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" dedi. Savcının anne Yüksel Güran'a, amca Salim Güran ile evlilik öncesi de gönül ilişkisi yaşayıp yaşamadığını da sorduğu öğrenildi. Anne Güran bu soruya 'Hayır' şeklinde yanıt verdi. Öte yandan anne Güran'ın soruların bazı sorulara "Uyuyordum, bilmiyorum" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.

AMCAYI NEDEN 3 KEZ ARADI?

Savcı, Narin'in kaybolduğu ve son kez görüldüğü 21 Ağustos'ta saat 15.15'ten sonra, amcayı 3 kez neden aradığını sorması üzerine anne Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım, başka da kendisini aramadım" şeklinde yanıt verdi. Anne Güran, tutuklu amca Salim Güran ile yine tutuklu itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın arasının çok iyi olduğunu söyledi. "Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Bizim de aile olarak kimseyle bir husumetimiz yoktur. Narin'i kimin kaçırdığını, kimin öldürdüğünü bilmiyorum" dedi.

NARİN'İN KAYBOLDUĞUNU EŞİNE NEDEN HABER VERMEDİ?

Anne Yüksel Güran ifadesinde ayrıca şunları söyledi: Narin kaybolduğu gün eşim Arif'i aramadım çünkü Batman'dan döndüğünü ve yolda olduğunu biliyordum. O an kaza yapar diye aramadım. Hatta eşim Narin'in kaybolduğunu köyden birinden öğrenince ona haber vermediğim için bana kızdı. Kızım Narin amca Salim Güran'ın aracına hiç yalnız binmedi.

BAZI SORU VE CEVAPLAR ŞÖYLE:

Savcı : Salim ile evlenmeden önce gönül ilişkiniz var mı?

Anne Yüksel Güran: Arif ile evlenmeden önce, Salim'in başka bir kadınla nişanlandı. Benim mutlu bir ailem var.

Savcı : Olay günü 15:15 civarında Salim ile bir arada mıydınız?

Anne Yüksel Güran: Hayır değildim, Salim', dinamoyu çalıştırmaya gittiğimde gördük bir araya gelmedik.

Savcı : Narin amcayla olan bir durumunuzu mu gördü?

Anne Yüksel Güran: Ben kesinlikle Narin'i görmedim. Benim bu adamla herhangi bir ilişkim olamaz.

KIZININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ "KİMSEDEN ŞÜPHEM YOK" DEDİ

Anne Yüksel Güran'ın savcılık ifadesinde Narin'in ölümüyle ilgili kimseyi işaret etmediği ve kimseden şüphelenmediğini söylediği öğrenildi. Anne Güran'ın bu soruya "Cinayetle ilgili şüphelendiğim kimse yok" dediği ifade edildi.

"SALİM'İN BİZE NEDEN BÖYLE BİR ŞEY YAPTIĞINI BİLMİYORUM"

Anne Güran'ın ifadesinin başında kimseden şüphelenmediğini söylemesine rağmen savcının 'Eklemek istediğin başka bir şey var mı?' diye sorması üzerine "İfademe başka ekleyebileceğim bir şey yoktur. Salim'in neden kızıma zarar verdiğini bilmiyorum, Salim'in bize neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum" demesi dikkat çeken bir detay.