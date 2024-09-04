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Narin'in amcasının ifadesi nedir? Narin Güran'ın amcası ne dedi?

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Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narin'in amcasının ifadesi ne dedi? İşte Narin'in amcasının ifadesi...

Narin amcasının ifadesi! Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Tavşantepe köyü muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası olan S.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narin'in amcasının ifadesi ne dedi? İşte Narin'in amcasının ifadesi haberimizde...

NARİN'İN AMCASININ İFADESİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 14 günden beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin her yerde aranırken, amcası S.G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. "Kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ile suçlanan amcanın ifadesi de ortaya çıktı. Narin'in babasına "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddialarını yalanlayan amcanın, aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili olarak da "Onu aracıma hiç bindirmedim, nasıl çıktığını bilmiyorum" dediği öğrenildi.

NARİN BULUNDU MU?

Amcanın neden tutuklandığına dair canlı yayında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Narin'e ilişkin dağ taş aranıyor ama maalesef henüz bulunamadı. Adli tıp incelemeleri sonucunda, bulunan izlerin kime ait olduğuna dair net bir belirleme yapılamadı.

Narin'in amcası gözaltına alındı, soruşturma devam ediyor. Bu aşamada bizim bir şey söylememiz doğru olmaz. Anne ve babadan alınan kan örnekleri, amcanın arabasında bulunan örneklerle eşleşti ve bu doğrultuda tutuklama gerçekleşti. Asıl temennimiz Narin'in canlı olarak bulunması" ifadelerini kullandı.

Narin'in amcasının ifadesi nedir? Narin Güran'ın amcası ne dedi?

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, Türkiye'nin konuştuğu olayda amca S.G.'nin ilk ifadesiyle ilgili bilgi verdi. Amca S.G.'nin Narin'in babasına "Sana böyle bir acı yaşatacağım, ömür boyu unutmayacaksın" dediği iddia edilmişti. İddiaları yalanlayan amcanın, Narin'i arama çalışmalarına katıldığını da söylediği öğrenildi.

Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuşan amca S.G.'nin Narin'i hiç bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını söylediği iddia edildi.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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