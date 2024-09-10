Diyarbakır'da 19 gün önce kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni önceki gün dere yatağında bir çuval içerisinde bulundu. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan bu acı haberin ardından, Narin'in yıllar önce ölen engelli ablasıyla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Bu trajik olay, ailenin geçmişine dair yeni ve üzücü bilgilerin gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Birçok kişi Narin'in engelli kardeşinin neden öldüğünü de araştırmaya başladı. Peki, Narin'in ablası neden öldü? Narin'in ablası öldü mü, öldürüldü mü? Detaylar haberimizde...

NARİN'İN ABLASI NEDEN ÖLDÜ?

8 yaşındaki Narin'in cenazesi 9 Eylül Pazartesi günü defnedildi. Narin'in ablasının 7 yıl önce önce merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği ve otopsi yapılmadan defnedildiği iddia edilmişti.

NARİN'İN ABLASI ÖLDÜ MÜ, ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Gazeteci Emrullah Erdinç konuyla ilgili iddiasında, 'Yıllar önce bu ölümün merdivenlerden düştü' denilerek kapatıldığını ve otopsi yapılmadığını ifade etti. Erdinç, bu ölümün de şüpheli olduğunu ifade ederek, "Ailenin engelli bir çocukları vefat ediyor. Düştü denilerek konu kapatılıyor. Daha önceden ölmüş olan engelli ablanın otopsisi yapılmadan defnediliyor. Bu kardeş nasıl öldü? Doğal yollardan mı öldü? Cinayete mi kurban gitti? Bu sorunun yanıtını bilmiyoruz. Eğer o dönem konu kapanmasaydı, belki de bir katil varsa daha önceden fark edilebilirdi. Bu soruların yanıtının verilmesi gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Narin'in ailesi