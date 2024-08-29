Narin'in abisinin kolundaki ısırık izi Narin'e mi ait? Adli tıp raporu yayınlandı mı? Narin bulundu mu? 29 Ağustos son gelişmesi...

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın arama çalışmaları devam ederken olayın detayları da ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin'in abisi Enes Güran, kolundaki ısırık izi nedeniyle gözaltına alındı. Gözaltına alınma nedeni olarak, ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespit edilmesi gösteriliyor. Peki, Narin'in abisinin kolundaki ısırık izi Narin'e mi ait? Adli tıp raporu yayınlandı mı? Diyarbakır'da kaybolan Narin bulundu mu? 29 Ağustos son gelişmeler…

NARİN'İN ABİSİ ENES'İN KOLUNDA NEDEN ISIRIK İZİ VAR?

Şüphelinin kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığını tespit etmek amacıyla, şüpheli İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin olarak titizlikle sürdürülüyor. Gözaltındaki şüphelinin, 18 yaşındaki Enes Güran olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan (8) haber alamayan ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.