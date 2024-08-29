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Narin Güran'ın abisi neden gözaltına alındı? Narin'in abisi Enes'in kolunda neden ısırık izi var?

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Narin Güran'ın abisi neden gözaltına alındı? Sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 8 yaşındaki Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın gözaltına alınmasına neden olan olaylar merak konusu oldu. Enes'in kolunda bulunan ısırık izinin nedeni ve bu durumun ardındaki sır perdesi henüz aralanmadı.

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin merakla beklediği olayın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin'in abisinin neden gözaltına alındığı araştırılıyor. Şüphelilerden biri olan abisinin kolundaki ısırık izi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Peki, Narin Güran'ın abisi neden gözaltına alındı? Narin'in abisi Enes'in kolunda neden ısırık izi var?

NARİN GÜRAN'IN ABİSİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Aramaların 8'inci gününde gözaltına alınan şüphelinin Narin Güran'ın ağabeyi olduğu belirlendi.

Narin Güran'ın abisi neden gözaltına alındı? Narin'in abisi Eren'in kolunda neden ısırık izi var?

NARİN'İN ABİSİ ENES'İN KOLUNDA NEDEN ISIRIK İZİ VAR?

Şüphelinin kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığını tespit etmek amacıyla, şüpheli İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin olarak titizlikle sürdürülüyor. Gözaltındaki şüphelinin, 18 yaşındaki Enes Güran olduğu öğrenildi.

Narin Güran'ın abisi neden gözaltına alındı? Narin'in abisi Eren'in kolunda neden ısırık izi var?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Diyarbakır 3-sayfa Hukuk 3.Sayfa Gündem Yaşam Güncel Haberler

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