Narin Güran'ın abisi neden gözaltına alındı? Narin'in abisi Enes'in kolunda neden ısırık izi var?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin merakla beklediği olayın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Narin'in abisinin neden gözaltına alındığı araştırılıyor. Şüphelilerden biri olan abisinin kolundaki ısırık izi soruşturmanın seyrini değiştirdi. Peki, Narin Güran'ın abisi neden gözaltına alındı? Narin'in abisi Enes'in kolunda neden ısırık izi var?

NARİN GÜRAN'IN ABİSİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Aramaların 8'inci gününde gözaltına alınan şüphelinin Narin Güran'ın ağabeyi olduğu belirlendi.

NARİN'İN ABİSİ ENES'İN KOLUNDA NEDEN ISIRIK İZİ VAR?

Şüphelinin kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığını tespit etmek amacıyla, şüpheli İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin olarak titizlikle sürdürülüyor. Gözaltındaki şüphelinin, 18 yaşındaki Enes Güran olduğu öğrenildi.