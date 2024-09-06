Narin bulundu mu, Narin ne zaman kaybolmuştu? Narin nerede aranıyor?

Kayıp Narin'i arama çalışmaları 17'nci gününde de devam ediyor. Günlerdir küçük kızdan bir iz arayan ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken küçük çocuğa ilişkin yeni bir ihbar geldi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çalışmalarını Eğertutmaz Deresi'nde yoğunlaştırdı.

NARİN NEREDE ARANIYOR?

Narin'i arama çalışmalarında ekipler ikiye ayrılmış durumda… Bir ekip Narin'in kaybolduğu gün olan 21 Ağustos günü saat 15.15 öncesini, bir diğer ekip ise sonrasını araştırıyor. Bölgede yapılan ihbarlar anında değerlendiriliyor.

ARKADAŞI İLE 18.47'DE GÖRÜŞMÜŞ

Jandarma tutanağına göre, yapılan kamera çalışmalarında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi. Kamerada sadece arkadaşı gözükürken, Narin görüş açısı dışında. Söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde tespit edildi. Aile ve akrabaları 15:15 – 19:30 (Narinin ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat) arasında hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti.

12 DAKİKADA NELER YAŞANDI?

Sabah'ta yer alan habere göre; Amca Salim Güran kendi kullandığı araçla 18:59'da (Kamera görüntüsü mevcuttur) evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak okulun önünden geçtiği tespit edildi. Bu durumda Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.