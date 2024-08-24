Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri...

Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin nerede? Diyarbakır Bağlar'da iki gündür kayıp olan 8 yaşındaki Narin, her yerde aranıyor. Olay yerinde bulunan terlikle küçük kızın ayak numarasının uyuşmaması endişeleri artırıyor. Herkes arama çalışmalarından gelecek sevindirici bir haberi beklerken, minik Narin'in son görüntüleri de ortaya çıktı. Peki, Narin bulundu mu? Narin Güran nerede? 24 Ağustos son dakika gelişmeleri...

NE OLMUŞTU?

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde önceki gün saat 15.00 sıralarında Narin Güran'dan (8) haber alamayan ailesinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgede, 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.

NARİN NEREDE?

Çalışma kapsamında jandarma ekipleri helikopterden termal kamera ile arama gerçekleştirdi. AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında, diğer ekipler de köyün çevresi ve tarlalarda çalışma yürütüyor. Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti de kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor. Baba Arif Güran, kızının bulunması için ekipler ve vatandaşların yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Valilikten yapılan açıklamada, Arif Güran'ın 21 Ağustos'ta kızının kaybolduğunu ve aramalarına rağmen bulamadıklarını jandarmaya bildirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "Kayıp kız çocuğu Narin Güran'ın bulunabilmesi amacıyla Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timince Tavşantepe Mahallesi ve diğer bölgelerde geniş çaplı arama faaliyetine devam edilmektedir." bilgisi verildi.

Valilikçe paylaşılan görüntüde de ekiplerin köyde, çevresinde, tarlalarda ve sulama kanalındaki arama çalışması yer alıyor.