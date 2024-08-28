Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede? Narin kaç gündür kayıp?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için arama çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Narin'in nerede olduğu merak ediliyor. 8 yaşındaki kız çocuğunun kaybı Türkiye'yi endişelendiriyor. Peki, Narin bulundu mu? Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede? Narin kaç gündür kayıp?

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta saat 15.00 civarında Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde Narin Güran'dan haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

DİYARBAKIR'DA KAYBOLAN NARİN NEREDE?

Bir ihbarı değerlendiren ekipler, Narin Güran'ı bulmak amacıyla mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışmalarına başlamıştı. İş makineleri kullanılarak deredeki birikintiler kaldırıldı ve dere yatağı genişletildi. Suyun yüksekliği kısmen düşürülerek suyun daha rahat akışı sağlandı. Jandarma ve AFAD ekipleri, dere kenarında detaylı arama yaptı. Havanın kararmasıyla birlikte deredeki çalışmalara ara verildi. Ekiplerin, yarın iş makineleri ve dalgıçlarla arama çalışmalarına devam edeceği açıklandı.