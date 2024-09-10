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Narin abisi kim? Narin abisi Enes Güran kimdir? Narin ağabeyi neden şüpheli?

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Narin cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alınan ağabey Enes Güran'dan bazı örnekler alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İncelemede ısırık izinin kime ait olduğu belirlenemezken Enes Güran iddiaları reddetmiş, kardeşinin kaybolması nedeniyle öfkeyle kolunu ısırdığını öne sürmüştü. Peki, Narin abisi kim? Narin abisi Enes Güran kimdir? Narin ağabeyi neden şüpheli?

Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada ifade veren gizli tanığın açıklamaları sonrası bir numaralı sanık haline gelen amca Salim Güran yeniden ifade verdi. Amcanın anlattıklarıyla Narin'in ağabeyi Enes Güran'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkarken, daha önce kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alınıp kısa süre sonra serbest bırakılan şahsın gözünde morluk ve sırtında tırnak izleri olduğu belirlendi. Narin abisi kim? Narin abisi Enes Güran kimdir? Narin ağabeyi neden şüpheli?

NARİN ABİSİ ENES GÜRAN KİMDİR, NNEDEN ŞÜPHELİ?

Narin'in amcası Salim Güran cinayet suçlamalarını kabul etmezken gözaltına alınan kişiler arasında yer alan ağabey Enes Güran ile ilgili ortaya çıkan yeni detaylar soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte.

Kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılan Enes Güran'ın gözünün altında morluk ve sırtında tırnak izleri olduğu ortaya çıktı.

Narin'in ağabeyi Enes Güran ile ilgili sorular yöneltilen amca Salim Güran "Yeğenimdir. Efendi bir çocuktur. Hiç bana benzemez, saygılıdır. Kavga ettiğini, birine aşık olduğunu görmedim" ifadelerini kullandı.

Ağabeyin vücudunda tespit edilen izler de sorulan amca "Nedenini ben ne bileyim? Ben gözünün içindeki morluğu sordum. 'Amca gözüme mısır geldi, kendimi ısırdım' diye yanıt verdi" dedi.

Hatırlanacağı üzere Narin cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında kolundaki ısırık nedeniyle gözaltına alınan ağabey Enes Güran'dan bazı örnekler alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İncelemede ısırık izinin kime ait olduğu belirlenemezken Enes Güran iddiaları reddetmiş, kardeşinin kaybolması nedeniyle öfkeyle kolunu ısırdığını öne sürmüştü.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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