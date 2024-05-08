Nalan filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Nalan filmi ne zaman, nerede çekildi?

Bugün Star TV'de Nalan filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler filmin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak etti. Peki, Nalan konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Nalan filmi hangi yıl yapımı, nerede çekildi? İşte detaylar...

NALAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Nalan, yaşadığı kaza sonrası bıraktığı sabah programlarına geri dönen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Nalan Kazak, sabah programlarının rekortmen sunucusudur. Ancak yaşadığı bir kaza onun programını bırakmasına neden olur. Aradan geçen iki yılın ardından Nalan, yeniden sabah programlarına başlamaya karar verir.

İlk programında Nalan'ın eski sevgilisi rapçi Talat konuk olur. Program başladıktan bir süre sonra Nalan'da bir tuhaflık hissedilir. Nalan, kendisine sorulan tüm sorulara düşündüğünün tam tersi cevaplar verir. Yaşanan bu kriz sonucu kanaldan kovulan Nalan, halktan da tepki alır. İçine düştüğü bu tuhaf durumdan kurtulmak isteyen Nalan, çevresindeki insanların desteğine ihtiyaç duyar.

NALAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Açelya Topaloğlu

Sergen Deveci

Berna Koraltürk

NALAN HANGİ YIL YAPIMI?

Nalan filmi 2022 yapımı Türk komedi filmidir.