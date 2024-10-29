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Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında?

Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında?
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Hizbullah'ın yeni lideri kim? Naim Kasım kimdir? Geçtiğimiz ay İsrail ordusunun düzenlediği suikastla öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yerine yardımcısı Naim Kasım getirildi. Peki, Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kimdir, kaç yaşında?

Hizbullah'ın yeni lideri kim oldu ve Naim Kasım kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın eylül ayında İsrail ordusu tarafından Beyrut'ta öldürülmesinin ardından örgütün başına kimin geçeceği tartışılmaya başlanmıştı. Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında? Detaylar haberimizdedir…

HİZBULLAH'IN YENİ LİDERİ KİM OLDU?

Geçtiğimiz ay İsrail ordusunun düzenlediği suikastla öldürülen Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yerine yardımcısı Naim Kasım getirildi. Nasrallah'ın öldürülmesinin ardından kameraların karşısına geçen Kasım "Kimse mevzilerimizi terk edeceğimizi, silahlarımızı bırakacağımızı düşünmemelidir" açıklamasında bulunmuştu.

Naim Kasım kimdir? Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kaç yaşında?Naim Kasım

NAİM KASIM KİMDİR?

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım 1953'te Kfar Fila'da Şii bir ailede doğdu. Naim Kasım evli ve 6 çocuğu var. Facebook, YouTube vb.'de kendi sosyal medya hesaplarını yönetiyor. İlahiyat okudu ve öğretmeni Ayetullah Muhammed Hüseyin Fadlallah'tı.Lübnan Üniversitesi'nden kimya alanında lisans derecesi aldı. Naim Kasım, 1970'lerde kurulan Lübnanlı Müslüman öğrenci birliğinin kurucularından biriydi. Musa el-Sadr liderliğindeki Amal hareketine katıldı. Kasım, 1974'ten 1988'e kadar İslami din eğitimi derneğinin başkanıydı. Ayrıca el Mustafa okullarının danışmanı olarak görev yaptı. Kasım, Hizbullah'ın kuruluş faaliyetlerine katıldı ve 1991'de grubun genel sekreter yardımcısı oldu.

Kasım'ın, İran dışişleri bakanı Abbas Erakçi'nin Lübnan ve Suriye'ye yapacağı resmi ziyaret için kullandığı uçakla 5 Ekim 2024'te Beyrut'tan ayrıldıktan sonra Tahran'da yaşadığı bildirilmişti. Kasım, 2006'da Hizbullah: İçeriden Hikaye adlı bir kitap yayınladı.Ağustos 2011'de, kitabının sekizinci baskısı için düzenlenen bir törene katıldı ve burada "Yoksul Güney Lübnan'ı yeniden inşa etmemiz ve karşılığında silahlarımızı teslim etmemiz ve direnişin çalışmalarını durdurmamız için bize milyarlarca dolar teklif edildi. Ancak onlara paralarına ihtiyacımız olmadığını ve direnişin sonuçları ne olursa olsun devam edeceğini söyledik" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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