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Mutlu Ulutaş kimdir? AK Parti Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş kaç yaşında, nereli?

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Mutlu Ulutaş kimdir? AK Parti Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş kaç yaşında, nereli? AK Parti'nin Antalya-Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş merak ediliyor. Ulutaş'ın yaşını ve nereli olduğu araştırılıyor.

Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Antalya- Kaş Belediye Başkan adayının kim olduğu merak ediliyor. Peki, Mutlu Ulutaş kimdir? AK Parti Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş kaç yaşında, nereli?

MUTLU ULUTAŞ KİMDİR?

  • 1978 yılında Kaş'ın Aklar Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerini Fethiye'de tamamladı.
  • Üniversite eğitimlerini sırasıyla; Süleyman Demirel Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Ön Lisans), Celal Bayar Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (Lisans), Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi (Lisans) olarak tamamladı.
  • 2008 yılında yapılan AK Parti Olağan 3. Kaş İlçe Kongresinde İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi.
  • Yönetim kademesinde Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.
  • 2009 Mahalli İdareler Seçimi, 2010 Referandumu ve 2011 Genel Seçimlerinde Seçim Koordinasyon Başkanlıkları yaptı. 11 Şubat 2012 tarihinde gerçekleştirilen 4. Olağan Kaş İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçildi.
  • 30 Kasım 2018 tarihinde Kaş Belediye Başkan Aday Adaylığı için görevinden ayrıldı.
  • İngilizce ve Almanca bilen Ulutaş, evli ve 2 çocuk babasıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Mutlu Ulutaş kimdir? AK Parti Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Mutlu Ulutaş kaç yaşında, nereli?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri AK Parti Antalya 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

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