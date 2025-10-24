Mutlak Butlan davası nedir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevi ne zaman bitti?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) son dönemde yaşanan kurultay süreci ve ardından gündeme gelen "mutlak butlan" davası, siyaset arenasında geniş yankı uyandırdı. Parti içi dinamikleri doğrudan etkileyen bu süreç, yalnızca CHP içinde değil, genel olarak Türk siyasetinde de tartışma konusu haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUTLAK BUTLAN DAVASI NEDİR?

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'na yönelik olarak açılan davalarda sıkça gündeme gelen "mutlak butlan", hukuki açıdan bir işlemin baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelir. Yani böyle bir karar verilmesi halinde, söz konusu işlem hiç yapılmamış kabul edilir.

Bu çerçevede bazı isimler, kurultayların usule aykırı gerçekleştirildiğini öne sürerek "mutlak butlan" kararı talep etti. Ancak Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı "konusuz kaldığı" gerekçesiyle reddetti. Böylece kurultayların geçerliliği korunmuş, mevcut yönetimin meşruiyetine ilişkin tartışmalar yargı nezdinde sonuçlanmış oldu.

KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKANLIK GÖREVİ BİTTİ Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevi resmen sona ermiştir. 13 yıl boyunca partinin genel başkanlık koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay'da yapılan seçim sonucunda görevini Özgür Özel'e devretmiştir. Dava süreci kimi çevrelerde "Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olabilir mi?" sorularını gündeme getirse de, mahkemenin kararıyla bu olasılık ortadan kalkmıştır. Kılıçdaroğlu, aktif siyaseti tamamen bırakmadığını açıklamış ve Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde kurduğu ofiste çalışmalarına bağımsız şekilde devam etme kararı almıştır.

KEMAL KILIÇDAROĞLU ARTIK GENEL BAŞKAN DEĞİL Mİ?

Evet, Kemal Kılıçdaroğlu artık CHP Genel Başkanı değildir. 2023 yılında yapılan 38. Olağan Kurultay'da görevi Özgür Özel'e bırakmıştır. Her ne kadar kurultay süreci sonrasında açılan davalar, kongrenin iptali yönünde talepler içerse de, mahkeme mevcut yönetimi geçerli saymıştır.

Böylece CHP'nin yeni dönemi Özgür Özel liderliğinde resmen başlamış, Kılıçdaroğlu'nun partideki aktif rolü sona ermiştir. Ancak deneyimli siyasetçi, siyasi gündeme dair açıklamaları ve çalışmalarıyla Türkiye siyasetindeki varlığını sürdürmeye devam etmektedir.