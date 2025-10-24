Haberler

Mutlak Butlan davası nedir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevi ne zaman bitti?

Mutlak Butlan davası nedir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevi ne zaman bitti?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) uzun süredir devam eden kurultay tartışmaları, "mutlak butlan" davasıyla birlikte yeniden gündemin merkezine oturdu. Parti içinde çeşitli isimlerin açtığı bu dava, kurultayın hukuki geçerliliği ve genel başkanlık değişiminin meşruiyeti konusunda önemli soru işaretleri doğurdu. Peki, Mutlak Butlan davası nedir?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) son dönemde yaşanan kurultay süreci ve ardından gündeme gelen "mutlak butlan" davası, siyaset arenasında geniş yankı uyandırdı. Parti içi dinamikleri doğrudan etkileyen bu süreç, yalnızca CHP içinde değil, genel olarak Türk siyasetinde de tartışma konusu haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MUTLAK BUTLAN DAVASI NEDİR?

CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ve 21'inci Olağanüstü Kurultayı'na yönelik olarak açılan davalarda sıkça gündeme gelen "mutlak butlan", hukuki açıdan bir işlemin baştan itibaren geçersiz sayılması anlamına gelir. Yani böyle bir karar verilmesi halinde, söz konusu işlem hiç yapılmamış kabul edilir.

Bu çerçevede bazı isimler, kurultayların usule aykırı gerçekleştirildiğini öne sürerek "mutlak butlan" kararı talep etti. Ancak Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı "konusuz kaldığı" gerekçesiyle reddetti. Böylece kurultayların geçerliliği korunmuş, mevcut yönetimin meşruiyetine ilişkin tartışmalar yargı nezdinde sonuçlanmış oldu.

Mutlak Butlan davası nedir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevi ne zaman bitti?

KILIÇDAROĞLU'NUN GENEL BAŞKANLIK GÖREVİ BİTTİ Mİ?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı görevi resmen sona ermiştir. 13 yıl boyunca partinin genel başkanlık koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu, 38. Olağan Kurultay'da yapılan seçim sonucunda görevini Özgür Özel'e devretmiştir. Dava süreci kimi çevrelerde "Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olabilir mi?" sorularını gündeme getirse de, mahkemenin kararıyla bu olasılık ortadan kalkmıştır. Kılıçdaroğlu, aktif siyaseti tamamen bırakmadığını açıklamış ve Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'nde kurduğu ofiste çalışmalarına bağımsız şekilde devam etme kararı almıştır.

Mutlak Butlan davası nedir? Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık görevi ne zaman bitti?

KEMAL KILIÇDAROĞLU ARTIK GENEL BAŞKAN DEĞİL Mİ?

Evet, Kemal Kılıçdaroğlu artık CHP Genel Başkanı değildir. 2023 yılında yapılan 38. Olağan Kurultay'da görevi Özgür Özel'e bırakmıştır. Her ne kadar kurultay süreci sonrasında açılan davalar, kongrenin iptali yönünde talepler içerse de, mahkeme mevcut yönetimi geçerli saymıştır.

Böylece CHP'nin yeni dönemi Özgür Özel liderliğinde resmen başlamış, Kılıçdaroğlu'nun partideki aktif rolü sona ermiştir. Ancak deneyimli siyasetçi, siyasi gündeme dair açıklamaları ve çalışmalarıyla Türkiye siyasetindeki varlığını sürdürmeye devam etmektedir.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Lim'in platformuna ve işlem sinyallerine güvenmek verdiğim en iyi karardı. Aylar sonra bile hala harika sonuçlar veriyorlar, 416.000 dolar kâr elde ettiler. Rehberlik ve strateji için bugün Telegram'dan (mudiatrading) kendisine mesaj gönderin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek

Gözler saat 15.30'a çevrildi: Altında dengeler bugün değişecek
Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti

Araçlara saldıran çıplak adam, trafiği felç etti
Telefonların ÖTV matrahlarında değişiklik! Fiyatlar 1000 liraya yakın düşebilir

Resmi Gazete'de yayımlandı! Telefon almayı düşünenlere müjdeli haber
Genç Oyuncu Isabelle Tate'in ölüm nedeni belli oldu

23 Yaşındaki ünlü oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
Türkiye'nin en kilolu ve en uzun bebeği: Ali Atilla

Türkiye'nin en büyük bebeği: Ali Atilla
'Piyasa dolandırıcılığı' iddiası: SPK'dan ünlü sihirbaz Aref dahil 16 kişiye yasak kararı

Ünlü sihirbaza borsada işlem yasağı! İddialar hayli vahim
Motorine tarihi zam! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak

Araç sahiplerine kötü haber! Gelmiş geçmiş en büyük zam geliyor
İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin

İstanbullulara profesörden kritik uyarı: Evinize erken gidin
Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle

Fenerbahçe'ye sponsor olan Hamdi Ulukaya'dan yeni hamle
Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradı! Pasaportunu ve eşyalarını çaldırdı

Amsterdam'da büyük şok! Çaresiz kaldı, takipçilerinden yardım istedi
Ağzına geleni saydı! Rıdvan Dilmen'den Stuttgart maçı hakemine olay sözler

Maç sonu ağzına geleni saydı: Avrupa Ligi'nde ne işi var, rezalet
Herkes aynı soruyu soruyor: Turuncu mandalinalara ne oldu?

Yeni tartışma konumuz: Turuncu mandalinalara ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.