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Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli?

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Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Konya Karatay Belediye Başkan adayı ise Mustafa Üstündağ. Mustafa Üstündağ nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

21 Haziran 1997'de Konya'nın Karatay İlçesi'nde doğan Mustafa Üstündağ, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Konya'da tamamlayan bir isimdir. Öğrencilik yıllarında Konyaspor Genç ve Gelişim liginde 7 yıl boyunca futbol oynamıştır. Aynı zamanda Atıcılık Skeet branşında Gençler Türkiye Şampiyonluğu gibi birçok ödül ve derece elde etmiş ve Türk Milli Takım Aday Kadrosuna seçilmiştir. Siyasetçi bir aileden gelmesi nedeniyle siyasete ilgi duymuş ve bu alanda aktif rol almıştır. Ailesinin Konya Karatay'da bulunan Üstündağ Tarım şirketinde tarımsal ve ticari faaliyetlere katkıda bulunarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Sporcu kimliğiyle tanınan Mustafa Üstündağ, Konya siyasetinde etkili olan Üstündağ ailesine mensuptur. Seydişehir Ortakaraören Mahallesi'nde doğan Mustafa Üstündağ, Milli Eğitim Bakanlığı yapmış olan Abdullah Üstündağ'ın torunudur. 1970'li yıllarda siyasette önemli bir yere sahip olan Mustafa Üstündağ'ın kardeşi olan Abdullah Üstündağ'ın ailesinden gelmektedir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Üstündağ Konya Gündem Yaşam Politika Haberler

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