Mustafa Sarıgül evli mi? Mustafa Sarıgül daha önce evlendi mi, sevgilisi var mı?

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MUSTAFA SARIGÜL EVLİ Mİ?

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, iki kez evlenmiştir. İlk evliliğini suikast sonucu öldürülen CHP Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu'nun kızı Hülya Köksaloğlu ile gerçekleştirmiştir. Bu evlilikten "Abdurrahman Emir" adında bir oğlu olmuştur. Hülya Köksaloğlu, 1985 yılında akciğer kanserinden yaşamını yitirmiştir.

Mustafa Sarıgül, ilk eşinin vefatının ardından 8 yıl sonra yani 1993 yılında Aylin Kotil ile evlenmiştir. Bu evlilikten bir çocukları olmuştur. Haziran 2008'de Aylin Kotil ile boşanmıştır.

MUSTAFA SARIGÜL SEVGİLİLERİ

Mustafa Sarıgül'ün iki evliliği hariç, ismi birçok kişi ile anılmıştır. Bunlardan biri günümüzde Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucu Müge Anlı, bir diğer isim ise Sezen isminde bir anaokulu öğretmeniydi.