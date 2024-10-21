Mustafa Özcan'ın kim olduğu merak ediliyor. 1977 yılında İzmir'de Müftü Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı ve bu dönemde Fethullah Gülen ile tanışarak onun liderliğindeki cemaatin bir parçası haline geldi. FETÖ'nün finansal yapısının yönetiminde de etkili olan Özcan, Kaynak Holding gibi önemli kurumların arka planda şekillenmesinde rol oynadı. Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, Mustafa Özcan kimdir? Fetöcü Mustafa Özcan kaç yaşında, nereli? Mustafa Özcan'ın hayatı ve kariyeri!

MUSTAFA ÖZCAN KİMDİR?

Mustafa Özcan, 1951 yılında Kütahya'nın Gediz ilçesinde dünyaya geldi. Eğitimine burada başladıktan sonra, 1975 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde göreve adım attı. Özcan terör örgütünün sözde İstanbul ve Balkan ülkeleri imamlığı, ardından "hususi hizmetler" kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem imamlığını yaptı.

FETÖCÜ MUSTAFA ÖZCAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1977 yılında İzmir'e atanarak Müftü Yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı yıl, o dönemin etkili isimlerinden biri olan Fethullah Gülen ile tanıştı ve onun liderliğindeki cemaatine katıldı. Bu tanışma, Özcan'ın kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu ve onun FETÖ'nün sivil yapılanmasında yer almasını sağladı. Aynı zamanda FETÖ'nün Türkiye'deki sivil yapılanmasında da önemli bir rol üstlendi. Özcan, Fethullah Gülen'den sonra örgütün en etkili isimlerinden biri olarak kabul ediliyor ve özellikle finansal yapılanma konusundaki katkıları ile tanınıyor.

FETÖ'nün para kasası olarak bilinen Kaynak Holding'in de arkasındaki isimlerden biri olarak, örgütün mali stratejilerinin şekillenmesinde büyük bir etki sağladı. Bu bağlamda, Özcan'ın etkisi sadece dini alanla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda ekonomik ve sosyal yapıları da kapsayan bir genişlikte oldu.

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