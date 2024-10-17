Mustafa Kemal Zengin kimdir? Savcıyı tehdit eden (Yenidoğan Çetesi) Mustafa Kemal Zengin nereli, ne iş yapıyor?

Yenidoğan bebekleri gereksiz yere yoğun bakım ünitesine yatırarak haksız kazanç sağlayan ve 10 bebeğin ölümüne yol açan 'Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmada savcı Y.E'nin tehdit edildiği iddiasıyla başlayan soruşturma genişliyor. İtirafçı olan tetikçi M.E.O'nun ifadesi Mustafa Kemal Zengin'in nasıl bir ağ kurduğunu ortaya koydu. Peki, Yenidoğan bebekleri gereksiz yere yoğun bakım ünitesine yatırarak haksız kazanç sağlayan ve 10 bebeğin ölümüne yol açan 'Yenidoğan Çetesi'ne yönelik soruşturmada savcı Y.E'nin tehdit edildiği iddiasıyla başlayan soruşturma genişliyor. İtirafçı olan tetikçi M.E.O'nun ifadesi Mustafa Kemal Zengin'in nasıl bir ağ kurduğunu ortaya koydu. Savcıyı tehdit eden(Yenidoğan Çetesi)Mustafa Kemal Zengin nereli, ne iş yapıyor?

MUSTAFA KEMAL ZENGİN KİMDİR?

Sosyal medya hesabından siyasetçiler, bakanlar, hatta Angela Merkel ile de fotoğraf paylaşarak nüfuz ticareti yapan Mustafa Kemal Zengin'in kendisini neden müsteşar olarak tanıttığı soruldu.

Zengin, "Ben kendimi öyle tanıtmadım, Anavatan Partisi'nde müşavirlik yaptım. İnsanlar müşavirlikle müsteşarlığı karıştırıyor" dedi.

İfadesinin devamında savcıyı neden tehdit ettiği sorulan Mustafa Kemal Zengin ortada itirafçı bir tetikçi olduğunu bilmeden şunları söyledi:

"Anavatan Partisi Müşavirliği sonra İl Başkan Yardımcılığı yaptım. 20 yıl önce siyaseti bıraktım. Daha sonra Savunma Sanayii ile ilgili ticarete başladım. Hakkımda tehdit, hakaret ve kamu görevlilerine nüfuzunu kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan sabıka vardır. Avukat Aylin Arslantatar ile sevgiliyiz. Tutuklanan Baki Çelik ve Yavuz Çelik'i Avcılar'da saygın esnaf olması nedeniyle tanırım. Yavuz Çelik'in bir gün yanına gittiğimde bir yakınının hastane işinde tutuklu olduğunu söyledi. Baki ve Yavuz Çelik ile birlikte alkollü bir mekana gittik. Bu adamlar sokakta hatırı sayılır kişiler, eski ülkücüler. Savcının babasının imam olduğunu, ailesi hakkındaki bilgileri, sosyal medyasını takip ettiklerini öğrendim. Sonra Aylin'i arayıp 'savcıya zarar verebilirler savcıyı uyar' dedim. Sonra savcıyla görüşmeye karar verdik. Odasına gittik. Çevremden duyduklarımı kendisine aktardım, kesinlikle tehdit etmedim." dedi.

Mustafa Kemal Zengin ifadesinin devamında şunları söyledi:

"Savcının odasından çıktıktan sonra Aylin ile beraber Yavuz Çelik, Baki Çelik ve Avukat Mustafa Gür ile görüştük. Burada savcı ile yaptığım görüşmeyi aktardım. Avukata, müvekkillerinin ifade vermesi için ek ifade dilekçesi sunmasını söyledim. Tüm hareketlerimi savcıya gelecek zararı önlemek için yaptım. Savcı ve ailesi hakkında edindiğim bilgilerin hepsini Yavuz Çelik'ten duydum. Ben savcıya suikast yapılması bilgisine sahip değilim bu cümleleri örnek olsun diye kullandım." diye konuştu.