Mustafa Günaydın kimdir, nereli? Mustafa Günaydın ne mezunu?

Yerel seçimlere az bir süre kala ilçe belediye başkan adayları kimler oldu araştırılmaktadır. Ak Parti'de bugün açıklanacak İstanbul ilçe belediye başkan adayları netleşti. Kulislere göre adaylığı tebliğ edilen AK Parti Beylikdüzü belediye başkan adayı olarak gösterilen Mustafa Günaydın'ın hayatı merak konusu oldu. Arama motorlarında Mustafa Günaydın'ın kariyeri sorgulatılıyor. Peki, Mustafa Günaydın kimdir? Mustafa Günaydın kaç yaşında, nereli? Mustafa Günaydın hayatı ve kariyeri! Detaylar haberimizde..

MUSTAFA GÜNAYDIN KİMDİR?

Aslen Trabzonlu olan Günaydın, 29 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul Bayrampaşa'da dünyaya gelmiştir. Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümlerinden mezun olduktan sonra çift dal Lisans eğitimi ile Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 1957 yılında kurulan Tekstil ve İnşaat firmasının ikinci kuşak temsilcisi olup firmanın yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Beylikdüzü İlçesindeKaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı Mütevelli heyeti Kızılay, Yeşilay gibi birçok Sivil Toplum Kuruluşunda Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif görev almıştır. Siyasi hayatına 2009-2014yerel seçimlerindeAk Parti Belediye Meclis Üyesi olarak başlamıştır.2019 yılı yerel seçimlerinde Beylikdüzü ilçesinden Büyükşehir Meclis Üyesi adayı olarak devam etmiş, 1 Şubat 2021 tarihinde yapılan Beylikdüzü 4. Olağan Kongresinde AK PARTİ Beylikdüzü İlçe Başkanı görevine seçilmiştir. Evli ve 3 çocuğu olup bir torunu bulunmaktadır.