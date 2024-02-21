Mustafa Ergen kimdir? Halk Tv konuğu Mustafa Ergen kaç yaşında, nereli? Mustafa Ergen biyografisi!

İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Akademisyen Mustafa Ergen oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Mustafa Ergen kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Mustafa Ergen kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Mustafa Ergen kimdir? Mustafa Ergen kaç yaşında, nereli? Mustafa Ergen biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA ERGEN KİMDİR?

1978 yılında Konya'da doğdu. İlköğretimini Konya ve İzmir'de tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğine birinci olarak girdi, 2000 yılında 4.0 ortalama ile üniversite birincisi olarak mezun oldu.

Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri bölümünde insansız araçlarda haberleşme üzerine yüksek lisans (MS) ve mobil haberleşme üzerine doktorasını (PhD) tamamladı. Aynı okulun uluslararası çalışmalar bölümünden Silikon Vadisinden fayda sağlayan ülkeleri incelediği teziyle ikinci yüksek lisans (MA) derecesini aldı ve aynı okulun HAAS işletme okulundan teknoloji yönetimi (MOT) programını bitirdi.

Çalışma hayatına 2004 yılında National Semiconductor şirketinin [şimdi Texas Instruments] "fellow"u unvanıyla aynı üniversitede akıllı sensör ve ulaştırma teknolojileri üzerine araştırma merkezi kurarak başladı. 2005 yılında Silikon Vadisi'nde 4. Nesil (4G) haberleşme teknolojisi üzerine WiChorus Inc. şirketini en iyi risk yatırımcılarından yatırımlar alarak kurdu ve 2009 yılında şirket başarılı bir şekilde Tellabs şirketi tarafından satın alındı. Akabinde yurda dönmesiyle beraber kendi şirketlerinin yanı sıra özel sektörde üst düzey görevler almaktadır. İş yaşamı yanında akademik çalışmalarına Boğaziçi Üniversitesinde 2010 yılında dersler vererek başlamış, daha sonra 2012 yılında Koç Üniversitesine yarı zamanlı doçent, 2017 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesine profesör olarak katılmıştır. 2022 yılında Sabancı Üniversitesinde girişimcilik, teknoloji ticarileşmesi için görev almıştır.

ODTÜ'den sekiz tane Bülent Kerim Altay ödülü almıştır. TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesi'nin mütevelli heyetinde bulunmuştur. Avrupa'nın 5. Nesil (5G) haberleşme platformu gibi uluslararası platformların yönetimlerinde kurucu olarak seçilmiştir. Berkeley Üniversitesi Asya-Ortadoğu-Afrika Girişimcilik Programının danışma kurulu üyeliğini yapmaktadır. 2014 yılında Ekonomi Muhabirleri Derneği tarafından Altın Kalem ödülü verilenBloomberg HT televizyonundaki Girişimcilik Endeksi programının uzman sunuculuğunu yapmıştır. Akademik ve güncel yayınları yanında ellinin üzerinde patent başvurusu ve üç kitabı bulunmaktadır.