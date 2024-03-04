Mustafa Destici kaza mı yaptı? Olay ne zaman oldu? BBP Başkanı Mustafa Destici yaralandı mı?

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı. 4 kişinin yaralı olduğu kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.Mustafa Destici kaza mı yaptı? Olay ne zaman oldu?

MURAT DESTİCİ KAZA MI YAPTI?

Seçim çalışmaları kapsamında Tokat'ın Reşadiye ilçesine giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu makam aracı kaza yaptı.

KAZADA YARALANAN OLDU MU?

4 kişinin yaralandığı kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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