Mustafa Çetinkaya kimdir? AK Parti Mersin- Bozyazı Belediye Başkana dayı Mustafa Çetinkaya kaç yaşında, nereli?
Mustafa Çetinkaya kimdir? AK Parti Mersin- Bozyazı Belediye Başkana dayı Mustafa Çetinkaya kaç yaşında, nereli? AK Parti Mersin- Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Çetinkaya'nın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları gündeme geliyor. Mustafa Çetinkaya'nın hayatı ve politik kariyeri hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Mersin- Bozyazı Belediye Başkan adayı Mustafa Çetinkaya oldu. Peki, Mustafa Çetinkaya kimdir? AK Parti Mersin- Bozyazı Belediye Başkana dayı Mustafa Çetinkaya kaç yaşında, nereli?
MUSTAFA ÇETİNKAYA KİMDİR?
- 1963 yılında Bozyazı'nın Gürlevik Mahallesinde doğdu, İlkokulu ve Ortaokulu Bozyazı'da, Liseyi Anamur Lisesinde okudu. Geçimini sigortacılık ve çiftçilikle sağlamaktadır.
- 1999-2019 döneminde İl Genel Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Bozyazı Belediye Başkanı seçildi. Halen Bozyazı Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.
- Evli ve 4 çocuk babasıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.