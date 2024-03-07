Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Arnavutköy Belediye Başkan adayı ise Mustafa Candaroğlu oldu. Vatandaşlar,Mustafa Candaroğlu'nun kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mustafa Candaroğlu kimdir? AK Parti Arnavutköy Belediye Mustafa Candaroğlu kimdir? Ak Parti Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA CANDAROĞLU KİMDİR?