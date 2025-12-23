Haberler

Mustafa Balbay'ın "Sanatçı" tanımı Sinan Burhan'ı kızdırdı: Ne sanatçısı, bunlar grup yapıyor

TV100'de yayınlanan programda Mustafa Balbay ile Sinan Burhan arasında "sanatçı" tanımı üzerinden tartışma yaşandı. "Shakespeare" benzetmesiyle alevlenen polemik stüdyoda tansiyonu yükseltti.

  • Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Ela Rümeysa Cebeci, Derin Talu ve Şeyma Subaşı gibi isimlerin sanatçı olarak nitelendirilmesine sert tepki gösterdi.
  • Sinan Burhan, söz konusu isimlerin topluma ve gençlere olumsuz örnek olduğunu savunarak, 'Bunlar grup yapıyor, uyuşturucu kullanıyor, gençlere kötü örnek oluyor' ifadelerini kullandı.
  • Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, sanat kavramının daraltılamayacağını belirterek, 'Bunların hepsi sanatçıdır' dedi.

TV100'de dün akşam yayınlanan programda, son dönemde gündeme gelen operasyonlar sonrası bazı isimlerin "sanatçı" olarak anılmasına ilişkin değerlendirmeler tartışma yarattı. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Ela Rümeysa Cebeci, Derin Talu ve Şeyma Subaşı gibi isimlerin sanatçı olarak nitelendirilmesine sert tepki gösterdi.

"BUNLARIN NERESİ SHAKESPEARE?"

Sinan Burhan, söz konusu isimlerin topluma ve gençlere olumsuz örnek olduğunu savunarak, "Bunlar grup yapıyor, uyuşturucu kullanıyor, gençlere kötü örnek oluyor. Bunların neresi Shakespeare?" ifadelerini kullandı.

BALBAY'DAN İTİRAZ

Burhan'ın sözlerine Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay itiraz etti. Balbay, sanat kavramının bu şekilde daraltılamayacağını belirterek, "Bunların hepsi sanatçıdır. İngilizlerin en büyük değeri Shakespeare'dir. Sanatçının kıymetini bilmek lazım" dedi.

STÜDYODA GERGİN ANLAR

Balbay'ın Shakespeare örneğiyle yaptığı çıkış, stüdyoda gerginliğin artmasına neden oldu. Sinan Burhan'ın "Bunlar Shakespeare mi?" sözleriyle tartışma sürerken, program konuklarından Deniz Ülke Arıboğan'ın Balbay'ın ifadelerine gülerek tepki verdiği anlar dikkat çekti.

title