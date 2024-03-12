Mustafa Aksoy kimdir? MHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mustafa Aksoy kimdir? MHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Aksoy nereli? Detaylar haberimizdedir…

MUSTAFA AKSOY KİMDİR?

Mustafa Aksoy, 1979 yılında Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Gazipaşa'da tamamladıktan sonra 2004 yılında askerlik görevini yerine getirdi. Hukuk eğitimini tamamlamak için 2021 yılında Uluslararası Vizyon Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Siyasi kariyerine Gazipaşa Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı ile başlayan Aksoy, daha sonra çeşitli görevlerde bulundu. 2021 yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Mustafa Aksoy, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Antalya Gazipaşa Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.