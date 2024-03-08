Mürsel Yıldızkaya kimdir? CHP Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Mürsel Yıldızkaya kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Ankara Polatlı Belediye Başkan adayı ise Mürsel Yıldızkaya oldu. Mürsel Yıldızkaya kimdir? Mürsel Yıldızkaya nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MÜRSEL YILDIZKAYA KİMDİR?

1968 yılında Beypazarı'nda doğan Yıldızkaya, ortaokulu Polatlı İmam Hatip Lisesi'nin orta kısmında tamamladı ve lise eğitimini Polatlı Endüstri Meslek Lisesi'nde aldı. 1989 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. Polatlı Belediyesi'nde 1995-1996 yılları arasında Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini üstlendi. Ardından 1996 yılında Şabanözü İlköğretim Okulu'nda öğretmenliğe başladı ve Polatlı'da çeşitli liselerde tarih öğretmenliği yaptı. Polatlı Ülkü Ocakları ve Türk Eğitim Sendikası Polatlı Şubesi'nin kurucu başkanlığını üstlendi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Polatlı İlçe Başkanlığı görevini iki dönem boyunca başarıyla sürdürdü. 2014 ve 2019 Mahalli İdari Seçimlerinde iki kez Polatlı Belediye Başkanı olarak seçilen Yıldızkaya, evli ve üç çocuk babasıdır.