Murat Tomruk kimdir? Divan Otellerinin genel müdürü Murat Tomruk neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler?

Murat Tomruk kimdir? Divan Otellerinin genel müdürü Murat Tomruk neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler?
Güncelleme:
Türkiye iş dünyasının tanınan isimlerinden Koç Holding'in Divan Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı. Peki, Murat Tomruk kimdir? Divan Otel müdürü Murat Tomruk neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler? İşte detaylar...

Son dakika gelişmesi olarak, Koç Holding bünyesindeki Divan Otelleri'nin Genel Müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı bir yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması çerçevesinde şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Tomruk'un gözaltı kararı, iş dünyasında ve medya gündeminde geniş yankı buldu. Peki, Murat Tomruk kimdir, kaç yaşında, nereli? Divan Otel müdürü Murat Tomruk neden gözaltına alındı, hakkındaki suçlamalar neler? İşte detaylar...

MURAT TOMRUK KİMDİR?

Murat Tomruk, profesyonel kariyerine 1988 yılında Koç Sistem'de satış temsilcisi olarak başladı. Burada hızla yükselerek Endüstri ve Ticari Sektör'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına kadar ulaştı. 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisansını tamamlayan Tomruk, 2002-2005 yılları arasında Koç Bilgi Grubu'nda Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüttü. 2005-2015 yılları arasında Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevinde bulunan Tomruk, son dört yılda ise Setur Turizm'de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Aynı zamanda fotoğrafçılıkla da ilgilenen Tomruk, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller aldı ve kişisel sergiler açtı. İleri derecede İngilizce ve Fransızca bilen Tomruk, evli ve iki kız çocuğu sahibidir.

MURAT TOMRUK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Son dakika haberlerine göre, Koç Holding'e bağlı Divan Otelleri'nin genel müdürü Murat Tomruk, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltının, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturmasıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

Tomruk, 'şüpheli' sıfatıyla ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü. Soruşturmanın içeriği ve kapsamı resmi makamlarca henüz tam olarak açıklanmasa da, Tomruk'un İBB ile ilişkili yolsuzluk iddiaları bağlamında sorgulandığı biliniyor. Gözaltı işlemi, Divan Grubu ve Koç Holding'deki üst düzey görevine rağmen gerçekleştiği için iş dünyasında dikkat çekti.

MURAT TOMRUK HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

Resmi kaynaklarca yapılan açıklamalara göre, Murat Tomruk hakkındaki suçlamalar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk soruşturmasıyla ilişkilendiriliyor. Detaylı iddialar netleşmemekle birlikte, örgütlü suçlar bürosu tarafından yürütülen soruşturmanın odağında, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı ve ihalelerle ilgili usulsüzlükler yer alıyor.

Murat Tomruk'un, bu soruşturma kapsamında 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermesi beklenirken, dosyaya dair henüz kesin bir mahkeme kararı ya da dava süreci başlamamıştır. Yolsuzluk iddiaları kapsamında adı geçen diğer kişiler ve şirketlerle birlikte soruşturmanın kapsamı genişletilmektedir.

MURAT TOMRUK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1964 doğumlu olan Murat Tomruk, 61 yaşındadır (2025 itibarıyla). Türkiye'nin önemli kültür ve eğitim merkezlerinden biri olan İstanbul'da dünyaya gelmiş, eğitimi ve kariyeriyle Türkiye iş dünyasında saygın bir konuma ulaşmıştır. Galatasaray Lisesi mezunu olan Tomruk, Amerika'da aldığı eğitimle uluslararası vizyonunu geliştirmiştir.

Kariyerinin büyük bir bölümünü Koç Holding çatısı altında geçiren Tomruk, özellikle teknoloji, stratejik planlama ve turizm sektörlerinde kritik pozisyonlarda görev aldı. İstanbul doğumlu ve kökenli olan Tomruk, aynı zamanda kültürel alanlarda da aktif olarak sanatla ilgilenmektedir.

