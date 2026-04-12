Husiler'den ABD ve İsrail'e, İran'a yeniden saldırmaları halinde askeri operasyonları tırmandırma tehdidi

Yemen'deki Husiler, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını yeniden başlatması halinde askeri operasyonlarını tırmandıracakları tehdidinde bulundu.

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberine göre, Husilere bağlı sözde hükümetin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürüttüğü müzakerelere atıf yapılarak, İran heyetinin tutumunun direniş ekseni için yeni bir kazanım olduğu iddia edildi.

ABD'nin müzakere masasında sahada elde edemediğini dayatmaya çalıştığı ifade edilen açıklamada, Washington ve Tel Aviv'in saldırılarını yeniden başlatması halinde Yemen'in "aktif biçimde ve artan askeri operasyonlarla" karşılık vereceği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede olası yeni bir tırmanmanın yalnızca askeri değil, aynı zamanda küresel ekonomi üzerinde de etkiler doğuracağı, özellikle enerji fiyatları ve tedarik zincirleri açısından risk oluşturacağı uyarısında bulunuldu.

Son dönemde artan bölgesel gerilimlere işaret edilen açıklamada, Husilerin mart ayında İran'a destek amacıyla çatışmalara dahil olduğu ve bu durumun Kızıldeniz ile Babu'l Mendeb Boğazı hattındaki deniz trafiğini etkileyebileceği yönündeki endişelere işaret edildi.