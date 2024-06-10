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Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı?

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Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı? Ünlü sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün gelini ve ona taktığı altınların miktarı gündem oldu. Övüç'ün düğün töreninde gelinine kaç kilo altın taktığı merak konusu haline geldi.

Lükse olan düşkünlüğüyle tanınan sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, dün oğlu için nişan töreni yaptı. Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı? İşte merak edilenler...

MURAT ÖVÜÇ, GELİNİNE KAÇ KİLO ALTIN TAKTI?

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla fenomen olan ve sonrasında kına geceleri için yaptığı şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Murat Övüç, dün oğlunu nişanlandırdı.

Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı?

Hazırlıklara günler öncesinden başlayan fenomen, evinin önünde davul zurna ile kutlama yaptı. Gösterişli bir çiçek yaptıran Övüç, gelininin evine cam kutularda altın götürdü. Altınlara çok düşkün olan ve kendisi de sahnelerinde sık sık kullanan ünlü isim, gelinine de 2 kilo altın takarak adından söz ettirdi. O anları Instagram hesabından yayınlayan fenomen "Takılarımızı da taktık, Allah'ım nazarlardan korusun inşallah" notunu düştü.

Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı?

Mal varlığıyla dikkat çeken Murat Övüç, daha önce yaptığı bir açıklamada "10 odalı bir malikanede oturuyorum. Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum" demişti

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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