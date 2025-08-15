İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen ve Medya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Murat Ongun da tutuklanan isimler arasında yer aldı; şu sıralar kamuoyunda Ongun'un nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu gibi kişisel bilgileri merak konusu haline geldi. Murat Ongun ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Murat Ongun kimdir? Murat Ongun kaç yaşında, nereli?

MURAT ONGUN KİMDİR?

Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kadın Takımı'nda yönetici ve voleybol şube sorumlusu olarak görev yapmaktadır. 1996'da mezun olduktan sonra Show Haber'in Ankara muhabiri olarak çalışmaya başlamış, ardından İstanbul'da Star TV ve ATV'de mesleğini sürdürmüştür. 2001'de Habertürk TV'nin kuruluşuyla muhabir ve idareci olarak görev yapmış, 2012-2014 arasında ise CNN Türk'te sunuculuk yapmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı olmuş, İmamoğlu'nun 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesiyle İBB Sözcülüğü görevine getirilmiştir. Sözcülük görevi, 17 Mayıs 2022'de kaldırılmıştır.

MURAT ONGUN KAÇ YAŞINDA?

Murat Ongun'un yaşı merak konusu olmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gündeme gelen Ongun, 1977 doğumlu olup, 46 yaşındadır. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Ongun, uzun yıllardır medya ve siyaset alanında aktif olarak yer almaktadır.

MURAT ONGUN NERELİ?

Murat Ongun, 21 Nisan 1975'te Ankara'da doğmuştur. Kökeni Giresun'a dayanan Ongun, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcülüğü görevini yürütmüştür.

MURAT ONGUN EVLİ Mİ?

Murat Ongun'un özel hayatı da kamuoyunun ilgisini çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Sözcüsü olan Ongun'un evli olup olmadığı merak ediliyor. Ancak Ongun hakkında evlilik durumuyla ilgili resmi ya da doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Özel hayatını genellikle göz önünde tutmayan Ongun, bu konudaki detayları kamuoyuyla paylaşmamaktadır.