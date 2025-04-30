Murat Ongun kimdir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevleri ve kamuoyuna yansıyan açıklamaları ile dikkat çeken Murat Ongun'un hayatı merak konusu oluyor. Özellikle medya kariyerinden kamu yönetimine geçişiyle birlikte, "Murat Ongun kaç yaşında, nereli?" soruları gündemde yer alıyor. Peki, Murat Ongun kimdir? Murat Ongun kaç yaşında, nereli?

MURAT ONGUN KİMDİR?

Murat Ongun, 21 Nisan 1975 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Aslen Giresunlu olan Ongun, eğitimine Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde devam etmiş ve bu alanda lisans eğitimini tamamlamıştır. Medya kariyerine 1996 yılında Show TV Ankara muhabiri olarak başlamıştır.

Star TV, ATV ve CNN Türk gibi önde gelen medya kuruluşlarında haber muhabirliği ve spikerlik yapan Murat Ongun, 2001 yılında Habertürk TV'nin kuruluş sürecinde görev almış ve burada yönetici pozisyonuna kadar yükselmiştir. Bu dönemde medya alanında geniş bir tecrübe kazanmıştır.

Murat Ongun

2014 yılında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olmasıyla birlikte siyasi danışmanlık görevine başlayan Ongun, 2019 yerel seçimlerinde İBB Basın Sözcüsü olarak atanmıştır.

2022 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sözcülük makamının kaldırılması sonrası Murat Ongun, İBB iştiraki olan Medya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirilmiştir. İletişim, medya ve halkla ilişkiler alanındaki tecrübesi, bu yeni pozisyonunda da etkili olmuştur.

2025 yılı itibarıyla, İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında Murat Ongun'un adı da gündeme gelmiştir. Hakkında mal varlığına el konulması ve tutuklama gibi adli süreçler yaşanmıştır.