Filmde, Zorlu koşullarda süren hayatında yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan Murat Göğebakan, bir yanda sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yanda kendisine yapılan ihanetle yüzleşmesi ağır bir darbe almasına neden olur. Peki, Murat Göğebakan filminde Murat Göğebakan'ı kim oynuyor?

MURAT GÖĞEBAKAN FİLMİ HAKKINDA

Filmin Türü

Dram, Biyografi

Yönetmen

Ali Ayyıldız

Oyuncular

Burak Sevinç, Hande Soral, Tuvana Türkay

MURAT GÖĞEBAKAN FİLMİNDE MURAT GÖĞEBAKAN'I KİM OYNUYOR?

Murat Göğebakan filminde Murat Göğebakan'ı Burak Sevinç canlandırdı.

BURAK SEVİNÇ'TEN İTİRAF GELDİ

Kalbim Yaralı" filminde merhum sanatçı Murat Göğebakan'ı canlandıran Burak Sevinç, projeyle ilgili dikkat çekici bir itirafta bulundu.

Sibel Arna'nın YouTube programına konuk olan ünlü oyuncu, filmde 'yanlışlar' olduğunu söyledi:

"Murat Göğebakan insanmış, çok iyi bir insanmış. Çevresine karşı tek bir yanlış yapmadan ölmek isteyecek kadar duyarlı bir insan. Göğebakan'ın hayatını canlandırdığım 'Kalbim Yaralı' filminde bunları çok fazla yansıtamadık. Biz ne yazık ki ünlenmesiyle aşk hayatı arasındaki magazin ağırlıklı bölüme odaklandık. Onların da birçoğunu yanlış vermişler aslında, benim de sonradan haberim oldu. İlk defa bu röportajda söylüyorum bunu. Ben oyuncuyum, senaryoya göre hareket etmek durumundayım. Bu sebeple filmde yaptığımız yanlışlar var, daha doğrusu varmış. O zamanlar bilmiyordum, bilseydim müsaade etmezdim."