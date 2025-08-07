Murat Çalık, geçmişte geçirdiği ciddi sağlık sorunları nedeniyle dikkat çeken bir isim olmuştu. Özellikle lösemi ve lenfoma gibi ciddi hastalıklarla mücadele eden Çalık'ın cezaevinde yeniden sağlık sorunları yaşadığı öne sürüldü. Bu nedenle Murat Çalık hastalığı nedir ve cezaevinden çıkarılacak mı soruları kamuoyunun ilgisini çekiyor. Peki, Murat Çalık hastalığı nedir? Murat Çalık cezaevinden tahliye edilecek mi?

MURAT ÇALIK HASTALIĞI NEDİR?

Mehmet Murat Çalık'ın ciddi bir sağlık geçmişi bulunuyor. Edinilen bilgilere göre Çalık, daha önce akut lösemi ve lenfoma (lenf kanseri) tedavisi gördü. Cezaevine girdikten sonra yaşadığı kilo kaybı (yaklaşık 18 kilo), halsizlik ve boynundaki kitle nedeniyle sağlık durumu yeniden ciddiyet kazandı.

4 Temmuz 2025 tarihinde, boynundaki lenf bezi bölgesine yönelik 2,5 saat süren bir ameliyat geçirdi. Yapılan patoloji sonuçları, yeniden lenfoma şüphesi taşıdığını ortaya koydu. Ayrıca kemik iliği biyopsisinde lösemiye işaret eden hücreler tespit edildi.

MURAT ÇALIK CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLECEK Mİ?

Murat Çalık cezaevinden çıkarılacak mı sorusu da bu süreçte gündeme geldi. Avukatları, cezaevi koşullarının hayati risk taşıdığını belirterek tahliye talebinde bulundu. LÖSEV Başkanı Dr. Üstün Ezer de, Çalık'ın sağlık durumunun cezaevinde kalmaya uygun olmadığını vurguladı. Ancak şu ana kadar mahkemeden tahliye yönünde herhangi bir karar çıkmadı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise kamuoyunun baskısı üzerine, Murat Çalık'ın durumunun değerlendirme sürecinde olduğunu açıkladı. Ancak son olarak 11 Temmuz 2025'te anjiyo işlemi geçiren Çalık, yoğun bakım sürecinin ardından yeniden cezaevine gönderildi. Bu durum, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.