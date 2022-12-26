Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan ile şarkıcı Murat Boz'un bir süredir birlikte olduğu iddia edildi. Haklarındaki aşk iddiasını her fırsatta yalanlayan ikilinin O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimlerindeki görüntüleri dikkat çekti. Hayranları ise arama motorlarında Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Murat Boz sevgilisi kim? sorularına yanıt aradı.

Aşk iddiasını her fırsatta yalanlayan Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan'ın O Ses Türkiye çekimlerinde samimiyeti dikkat çekti

Başarılı şarkıcı Murat Boz ile güzel oyuncu Ayşin Turan'ın sevgili olup olmadığı merak ediliyor. Bir süredir haklarındaki aşk yaşadıklarını kesin bir dille yalanlayan Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un O Ses Türkiye Yılbaşı çekimlerinde sarmaş dolaş görüntülendi. İkili, çekimlerde birbirinin gözlerine bakarak şarkı söyledi. Peki, Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan sevgili mi? Murat Boz sevgilisi kim?

MURAT BOZ VE AYÇA AYŞİN TURAN SEVGİLİ Mİ?

İkili hakkında çıkan aşk iddialarını kesin bir dille yalanlayan Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un O Ses Türkiye Yılbaşı çekimlerinde sarmaş dolaş görüntülendi. İkili, çekimlerde birbirinin gözlerine bakarak şarkı söyledi.

Ayça Ayşin Turan, yılbaşı gecesi TV8'de ekrana gelecek O Ses Türkiye Yılbaşı programı için şarkı söyledi. Turan'ın adı sık sık anıldığı Boz'un jüri üyesi olması halinde gündem olmamak için katılmayacağı da söylenmişti. Dün çekilen programda Turan ile Boz'un birbirilerine bakarak şarkı söylemesi dikkat çekti. Boz'un "Özledim" şarkısını birbirlerine bakarak söyleyen ikilinin, bu anları gündem oldu. Şarkıcı ve oyuncunun, "Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar. Kim bilir belki de bir aşk başlar" sözlerini birbirine bakarak söylemesi, hayranlarını da heyecanlandırdı.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Ekim 1992

(29 yaşında)

Sinop

Boy: 1,67 m

Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğdu. İki taraftan da Karadenizli olan Turan'ın babası Kastamonulu, annesi ise Sinopludur.

Turan, babasının Tunuslu olduğuna dair iddiaları da verdiği bir röportajda "Biz ai­le­ce Karadenizliyiz. An­ne ta­ra­fım da Se­la­nik göç­me­ni­dir." diyerek reddetmiştir.

Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011-2012 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Türk yapımı Dinle Sevgili adlı günlük dizide Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül adlı dizide Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2016-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerde başrolde oynadı.

2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak "Firuze" karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde başlayan Arıza dizisinde başrol olan "Halide"yi canlandırdı. 15 Haziran 2021 tarihinde yayına başlayan ve 11 Aralık 2021 tarihinde sona eren Ada Masalı adlı dizide başrol olan "Haziran Sedefli" karakterini canlandırdı.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz (d. 7 Mart 1980), Türk şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu.

İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti.

1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı.

Ardından Şans (2009), Aşklarım Büyük Benden (2011) ve Janti (2016) albümleriyle kariyerini sürdürdü. Bu albümlerde yer alan "Maximum", "Uçurum", "Para Yok", "Özledim", "Sallana Sallana" ve "Adını Bilen Yazsın" şarkıları Türkiye Resmî Listesi'nde ilk beş başarısı gösterirken "Geri Dönüş Olsa", "Kalamam Arkadaş" ve "Janti" ise zirveye yerleşti

Şarkıcı, müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'ten itibaren oyunculuk kariyerine odaklanarak Hadi İnşallah (2014), Kardeşim Benim (2016) ve Dönerse Senindir (2016) filmlerinde başrol oynadı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır.

O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

Boz, 2000'li yılların başında vokalistlikten para kazanmaya başladı ve ilk olarak Emel Müftüoğlu'nun vokalisti olarak çalıştı.

Daha sonra Burcu Güneş, Demet Sağıroğlu, Grup Hepsi, Hande Yener, Nazan Öncel, Nil Karaibrahimgil, Nilüfer ve Tarkan dahil olmak üzere birçok şarkıcıya konserleri ile stüdyo albümü kayıtlarında vokalist olarak eşlik etti.

Bu şarkıcılardan en fazla Tarkan ile çalıştı; Tarkan'ın altı yıl vokalistliğini yaptı.2004 yılında, Nil Karaibrahimgil'in Nil FM (2004) albümünde yer alan "Bronzlaşmak" şarkısının klibinde rol aldı.Bir sonraki yıl Grup Hepsi'nin Bir (2005) albümündeki "Yalan" şarkısında gruba eşlik etti.

Murat Boz, kendisine ait albüm ve single projelerinin dışında çeşitli projelerde yer aldı. 2011-16 yılları arasında yayınlanan ses yarışması O Ses Türkiye'nin 2014-15 yıllarındaki dördüncü sezonu hariç tüm sezonlarında jürilik yaptı.

Yarışmanın ilk sezonunda, kendi takımında yer alan sekiz yarışmacı arasından finale kalan Oğuz Berkay Fidan, finalde de en çok oyu alarak birinci oldu. Böylece kendisi de yarışmanın ilk sezonunun kazanan jüri üyesi oldu.

Hürriyet'ten Ceren Şehirlioğlu, şarkıcının jüri üyeliğini takdir ederek "Pek bir vicdanlı, şefkatli. Öte yandan yüksek enerjisi zaman zaman fazla ilgi bekler gibi görünmesine sebep oluyor. Arada sırada lise seviyesi espriler yapsa da yedi jüri arasında en samimi duranlardan biri." yorumunu yaptı.